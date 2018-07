​Faze tari: O maşină de pompe funebre „a pierdut“ coşciugul într-un rond din Constanţa. Şoferul şi-a continuat drumul; Personajele din filmele Disney care au nevoie de un psihiatru; Un bărbat oferă 50.000 de dolari recompensă celui care rezolvă un caz neobișnuit

Maşina de pompe funebre se înscrie în sensul giratoriu de pe Bulevardul Aurel Vlaicu, din dretul Oborului duminical, aproape de centrul comercial Vivo. Şoferul nu observă ce s-a întâmplat şi îşi continuă drumul, la fel şi şoferul autoturismului care filmase întreaga scenă. Sicriul este ocolit cu precauţie de ceilalţi conducători auto care circulă prin intersecţia deosebit de aglomerată, potrivit Adevarul. Filmele Disney au adus la viață personajele din povești și basme cu care am crescut și am ajuns să le îndrăgim, dar prin ochii copilăriei poate nu am realizat că multe din aceste personaje aveau nevoie de psihiatru. De la regine la creaturi fantastice, fiecare personaj pare să se confrunte cu câte o problemă psihică. Cei de la Buzzfeed și Ranker au realizat câte o listă în care îți arată că nici măcar personajele din basme nu sunt perfecte, potrivit Playtech. Philip Chandler, proprietarul unei case de pariuri și al stadionului de curse de câini Walthamstow, a fost găsit fără viață în locuința sa din Mexic. Trupul neînsuflețit al miliardarului a fost găsit în piscină, în 2016. Doi ani mai târziu, fiul său a împânzit orașul cu afișe prin care anunță că va oferi o recompensă generoasă celui care va elucida misterul morții tatălui său, potrivit Stirile ProTv. Aflând că formația eipreferată cântă la un festival al motocicliștilor de lângă Călărași în aceeași seară cu petrecerea sa de nuntă, tânăra s-a furat' singură de lângă mire și a plecat să rockerească' în rochia de mireasă. Apariția sa în rândul sutelor de motocicliști prezenți la Black&White Motor Party a fost unanim aplaudată, iar solistul trupei Iris, Costi Sandu, i-a dedicat întregul repertoriu, primind-o lângă scenă, ba chiar invitând-o să urce pe scenă alături de el și de colegii lui, potrivit Libertatea. Un câine poliţist din Columbia, pe nume Sombra, este cunoscut pentru cantitatea imensă de droguri pe care a descoperit-o de-a lungul anilor. Poliţiştii au ales să îl mute într-o altă zonă din motive de securitate, după ce a fost ameninţat. Potrivit surselor din serviciile secrete, cei din grupul Urabenos, care se ocupă cu traficul de droguri, au oferit pentru capul câinelui o recompensă în valoare de 70.000 de dolari. Motivul este că Sombra a descoprit zece tone de cocaină pe care aceştia le deţineau, potrivit Adevarul.