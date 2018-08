Faze tari: S-a pozat mort ca să facă rost de bani!; Motivul pentru care un șofer din Canada și-a schimbat sexul în acte; Catolicii polonezi cer interzicerea unei linii de autobuz. Ce număr are

Un thaliandez a stârnit recent mânia prietenilor şi a rudelor după ce şi-a înscenat propria moarte. Aşa i-a făcut să trimită bani soţiei lui pentru înmormântare. Prietenii lui Tachawit J. erau convinşi că e sănătos tutun. De aceea, au fost şocaţi când soţia lui a postat o serie de poze în care el apărea mort, cu vată în nas. Lângă presupusul cadavru, femeia a scris: “Ultima poză, înainte de a i se dezactiva contul de Facebook, vă iubesc!”, potrivit Click. Nemulțumit de costurile extrem de ridicate pe care o companie de asigurări auto i le-a prezentat, David, un tânăr în vârstă de 24 de ani, a decis să-și schimbe în mod legal genul. Tânărul susține că de când apare în acte ca fiind femeie, a reușit să economisească aproape 1100 de lire sterline pe an. ”Am profitat de o portiță. Sunt bărbat, 100%. În mod legal sunt o femeie”, spune bărbatul, potrivit Stirile ProTV. Descoperirea „extrem de rară” este cu atât mai unică datorită faptului că reprezintă combinaţie între două specii observat rareori în regiune. Specialiştii susţin că hibridul este rezultatul împerecherii dintre două specii, fiind considerat primul caz documentat de acest fel. Creatura denumită Steno bredanensis este atât de neobişnuită deoarece specia Peponocephala electra nu se regăseşte, în mod normal, în apele în care a fost observat hibridul, potrivit Descopera Autobuzul 666, care duce pasagerii în peninsula Hel de la Marea Baltică, a primit acum ani de zile, în glumă, numărul respectiv, aluzie la faptul că destinaţia are un nume asemănător cu „Hell”. Linia este operată de o companie privată, PKS Gdynia, şi transportă mai ales turişti, peninsula fiind o destinaţie extrem de vizitată. Numeroşi catolici consevatori din Polonia cer însă interzicerea liniei 666, deoarece constituie „propagandă anti-creştină, chiar satanică”, potrivit Stirile ProTV. Una dintre primele descoperiri importante care susținea prezența apei pe Marte a avut loc în martie 2013. Atunci, NASA a analizat probe de rocă din Golful Yellowknife cu ajutorul instrumentelor Sample Analysis at Mars (SAM) şi Chemistry and Mineralogy (CheMin). Rezultatele analizelor i-au determinat pe savanți să declare că Golful Yellowknife a fost cândva un râu sau fundul unui lac. Doi ani mai târziu, în 2015, oamenii de știință spuneau că au găsit urme de apă în formă lichidă, potrivit Playtech.