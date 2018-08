Faze tari: Actorul Sacha Baron Cohen a păcălit un politician american, punându-l să facă ”testul pedofilului”; „Porumbeii” sunt cea mai nouă metodă de spionaj chinezesc; Un fost cercetător din cadrul NASA susţine că extratereştrii există, iar guvernele încearcă să muşamalizeze apariţiile.

Viitorul sună bine! Compania Segway a dezvăluit recent prototipul revoluţionar de role electrice inteligente numite Drift W1. Practic, aceste dispozitive împerecheate îşi ţin echilibrul în locul tău şi se deplasează în direcţia dorită de tine „citindu-ţi” intenţiile. Segway Drift W1 va fi lansat la Târgul de Tehnologie IFA 2018 de la Berlin, din 30 august. Compania producătoare nu a dezvăluit preţul cu care produsul se va vinde, însă estimează ca până în 2019 să aibă încasări de peste un miliard de dolari, scrie click.ro Actorul Sacha Baron Cohen l-a păcălit în fața camerelor de filmat pe fostul senator american Roy Moore, pe care l-a supus unui așa zis ”test al pedofilului”. Filmarea a fost făcută pentru serialul lui Sacha Baron, ”Who is America?”, care se difuzează deja la HBO, iar actorul a făcut aluzie în acest fel la acuzațiile de pedofilie care au fost lansate la adresa politicianului în 2017. De altfel, fostul senator de Alabama a pierdut alegerile din 2017 din cauza acestor acuzații, lansate de mai multe femei, care au susținut că au fost agresate sexual de Roy Moore când ele erau minore, conform stirileprotv.ro Deşi nu există dovezi ştiinţifice concrete ale existenţei extratereştrilor, un profesor de fizică, fost cercetător în cadrul NASA, consideră că adevărul este vizibil, iar cercetătorii ar trebui să înceapă să-l studieze. Recent, un fost cercetător din cadrul NASA a publicat un articol pentru comunitatea ştiinţifică prin care le cere specialiştilor să analizeze dovezile apariţiilor OZN-urilor pe Pământ. Conform Tech Times, profesorul de fizică din cadrul Universităţii din New York descrie două experienţe personale privind speculaţiile existenţei vieţii extraterestre, scrie descopera.ro Chinezii sunt deja spionați la scară largă, iar lucrurile nu par să fie mai bune în viitor, având în vedere noua invenție a autorităților. Dacă vei merge în China, atunci când vei vedea păsări care trec în zbor pe deasupra ta, gândește-te că s-ar putea să fie mai mult de atât. În ultimii ani, mai bine de 30 de agenții militare și guvernamentale chineze au început să camufleze drone sub forma unor păsări. Acestea sunt folosite să monitorizeze cetățenii în cel puțin cinci provincii ale țării, scrie playtech.ro Costumul lui Iron Man era de domeniul SF la momentul în care benzile desenate cu celebrul personaj au apărut pe piaţă în 1963. În 2018 însă tehnologia a ajuns din urmă ficţiunea şi ne permite să dezvoltăm ceva similar în funcţionalitate. Richard Browning, un inventator britanic a demonstrat primul său costum zburător, dezvoltat de către compania sa numită Gravity. Prima demonstraţie publică a avut loc în Londra, unde Browning s-a îmbrăcat în „Iron Man” şi a zburat de câteva ori de-a lungul unei străzi, scrie descopera.ro