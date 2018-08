Faze tari: Cel mai tare clip Kiki Challenge vine de la un moldovean cu o căruță; Povestea emoţionantă a bătrânului care merge zilnic cu fotografia soţiei pe plajă; Un câine salvator aflat în prima lui misiune a găsit un alt patruped pierdut, care era prins în noroi de două zile

E în regulă, internetul n-a devenit mai stupid. E doar un nou an, cu un nou viral: Kiki Challenge. Uneori îți pune viața în pericol, alteori duce la un video superb ca cel de-acum. Kiki Challenge e un fenomen care o să moară în cam o lună, dacă prinde și atât. La fel ca multe alte provocări vag stupide de pe internet, și aceasta a prins excelent la mai toți oamenii. E un fenomen viral și presupune să sari dintr-o maşină în mişcare şi să dansezi pe lângă ea pe ritmurile melodiei In My Feelings a lui Drake, scrie playtech.ro Tino, câinele salvator care se afla la prima sa misiune, a găsit animalul de companie al unei familii din Washington. Patrupedul se numeşte Puppy şi are 11 ani, iar recent a rămas blocat într-o zonă plină de noroi timp de peste 40 de ore, transmite ThisisInsider.com. Puppy a dispărut în timp ce îşi însoţea familia, care a mers la echitaţie în această zonă noroioasă. Tino este câinele care l-a salvat, iar oamenii au trebuit să folosească frânghii pentru a-l trage din noroi, scrie Mediafax. Stăpâna lui Puppy, Karen James, a mers să călărească împreună cu fiica sa în jurul proprietăţii sale din Washington, conform descopera.ro Giuseppe Giordano, un bărbat de 70 de ani, poartă cu el fotografie soţiei sale oriunde merge şi face un lucru deosebit în memoria ei zi de zi. Dragostea este un lucru deosebit şi greu de găsit, iar dacă ai găsit persoana potrivită, atunci nu o lăsa să plece de lângă tine. Povestea acestui bărbat trebuie să fie auzită. De ce? Pentru că este unul dintre puţinii oameni care a ştiut să iubească. Într-o societate în care relaţiile au devenit un bun de care te poţi lipsi la prima greşeală, el te invaţă cum să iubeşti, cum să ai răbdare şi cum să lucrezi pentru a sta alături de cea pe care o iubeşti, scrie adevarul.ro Un urs flămând a distrus frigiderul Centrului de protecţie a copilului ”Sfântul Ladislau” din Băile Tuşnad, care adăposteşte 50 de copii, jandarmii fiind solicitaţi să intervină. În staţiunea Băile Tuşnad urşii coboară în fiecare zi, spun localnicii, nu se mai tem de oameni, nu pleacă atunci când sunt alungaţi şi numărul lor se înmulţeşte cu fiecare an. Animalul a pătruns în clădire pe intrarea principală, după care a spart uşa unei încăperi unde era o ladă frigorifică, de unde a mâncat îngheţată şi legume congelate, conform stirileprotv.ro O echipă de cercetători de la Universitatea Warwick a trebuit să aştepte 100 de zile pentru a vedea „contopirea” a două stele neutronice, eveniment care a avut loc în spatele Soarelui nostru. Astronomii au fost recompensaţi pentru răbdarea arătată cu prima observaţie directă/vizuală a unui jet de material care ieşea din noua stea la 110 zile de la prima observare a coliziunii. Observaţiile acestora confirmă o predicţie cheie cu privire la consecinţele în urma unui astfel de eveniment, scrie Phys. Coliziunea celor două stele neutronice din sistemul binar numit GW170817 a avut loc la 130 de milioane de ani lumină într-o galaxie numită NGC 4993, scrie descopera.ro