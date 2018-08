Faze tari: Au furat un rechin dintr-un acvariu cu un cărucior pentru copii; Și-a înjunghiat soțul cu o veveriță; Un politician român a fost prins de polițiștii americani la furat

Un rechin cu corn gri a fost furat de către trei persoane din Acvariul San Antonio. Cei trei făptaşi, doi bărbaţi şi o femeie au furat puiul de rechin l-au pus într-o pătură şi apoi într-un cărucior pentru copii. LIve Science scrie că momentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar unul dintre bărbaţi a fost capturat. Miss Helen după cum era denumit rechinul a fost furat dintr-un acvariu în care vizitatorii aveau permisiunea să atingă animalele marine. Unul dintre bărbaţi a scos rechinul din acvariu de coadă, l-a înfăşurat într-o pătură şi apoi l-a amplasat într-o găleată cu o soluţie cu clor, scrie descoperă.ro Oamenii de știință de la secția de medicină din Universitatea Texas au publicat o nouă lucrare științifică în jurnalul Science Translational Medicine. În această lucrare ei detaliază modul în care au reușit să creeze plămâni pentru oameni în laborator. Mai mult, ei au realizat un transplat de plămâni unui porc. Operația a fost una de succes. Pentru a realiza plămânii, oamenii de știință au pornit cu plămâni de la porci din care au eliminat toate celulele și sângele folosind un mix de zahăr și detergent. La final, tot ceea ce a rămas a fost „scheletul” unui plămân, notează Playtech Politicianul român prins la furat a fost arestat la New York, în urmă cu câteva zile. Politicianul român care și-a petrecut o bună parte din viață în SUA, este acuzat că a tâlhărit mai multe persoane de la care a luat cărți de credit, telefoane mobile și alte dispozitive electronice în valoare de câteva mii de dolari, potrivit timesunion.com. Oficialii de la poliția din Bethlehem, New York, susțin că George Piha a furat, în ultimele 48 de ore înainte de capturare, cărţi de credit şi echipamente electronice în valoare de 10.000 de dolari. Piha a fost arestat la începutul acestei săptămâni. Politicianul român are 50 de ani și a comis furturile în regiunile Albany, Saratoga, Rensselaer, Erie, Monroe, Onondaga și Oneida, conform Libertatea Cercetătorii au descoperit cel mai vechi os fosilizat. Descoperirea a fost realizată cu ajutorul razelor X ce au penetrat rămăşiţele fosilizate ale unor animale numite heterostraci. Acest tip de peşti este considerat cel mai vechi exemplu de vertebrată descoperită pe Pământ. Conform Mail Online rămăşiţele au fost datate ca având o vechime de 400 milioane de ani. Cercetătorii au descoperit că heterostracii erau alcătuiţi dintr-un ţesut straniu denumit „aspidin” ce nu se mai regăseşte la vertebratele din prezent. Ţesutul ce este format din mici tuburi încrucişate a reprezentat subiectul dezbaterilor din ultimii 160 de ani, deoarece cercetătorii nu sunt siguri dacă „aspidinul” a fost o etapă de tranziţie a evoluţiei osului sau cel mai vechi exemplu al acestuia, relatează descoperă.ro O femeie în vârstă de 44 de ani din Marea Britanie și-a atacat soțul cu o veveriță decorativă, deoarece a venit acasă fără să cumpere bere de la magazin. Aceasta este ştirea care a făcut ocolul lumii în 2013. Iată filmul complet al crimei care poate reprezenta un studiu de caz pentru orice criminalist. În urmă cu cinci ani, femeia a fost arestată și condamnată la mai mulți ani de închisoare, fiind acuzată de violență domestică. Femeia s-a înfuriat teribil pe bărbatul ei, în vârstă de 41 de ani, pe care l-a trimis la magazin să cumpere bere, potrivit EVZ.