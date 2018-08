Faze tari: Doi bărbați au fugit de la azilul de bătrâni pentru a participa la un festival de heavy metal; Un copil de 12 ani a fost admis la facultate. S-a luptat cu peste 100.000 de persoane şi a reuşit; Realitatea virtuală se mută şi în supermarket. Cum arată drumul iaurtului pentru consumatori.

Se numeşte Carlos Santamaria şi pe 6 august urmează să aibă primele sale cursuri la universitatea de Fizică Biomedicală. Va fi un elev foarte diferit de colegii săi, pentru că este primul student în vârstă de 12 ani care îşi va începe cariera la Universitatea Naţională Autonomă din Mexic (UNAM), transmite BBC. Instituţia, cea mai importantă şi cea mai mare din ţară, a anunţat că băiatul a obţinut una dintre cele mai rare medii la care mii de tineri aspiră în fiecare an, conform descopera.ro Cele mai amuzante replici schimbate sau auzite de călători în mijloacele de transport din comun din Bucureşti sunt adunate pe pagină de Facebook intitulată „Auzite în RATB”.Administratorii comunităţii strâng laolaltă replici haioase, spirituale sau dramatice din mijloacele de transport în comun sub „egida” hashtag-ului „#auziteinratb”. „Colecţionăm poveşti şi dialoguri profunde din cel mai animat mijloc de transport: RATB-ul”, e descrierea paginii care are până în prezent peste 100.000 de fani, scrie adevarul.ro Noul film cu Winnie de Pluş, "Christopher Robin şi Winnie de Pluş/ Christopher Robin", de Marc Forster, a fost interzis în China şi, deşi motivul nu a fost făcut public, se crede că gestul este parte a unei campanii, după ce preşedintele Xi Jinping a fost comparat cu ursuleţul pe reţelele online. Autorităţile chineze au blocat imaginea ursuleţului pe reţelele de social media încă de anul trecut, când acesta a devenit simbol al disidenţei politice, scrie descopera.ro Surpriză în supermarket! Consumatorii pot vedea cu ajutorul realităţii virtuale, chiar la raft, întregul proces de producţie a iaurturilor Danone, începând de la preluarea laptelui de la fermă, până la momentul în care iaurturile ies din fabrică şi sunt transportate către magazine. Tehnica de filmare imersivă 3D folosită în realizarea filmului de campanie le permite consumatorilor să experimenteze virtual vizita la o fermă parteneră din sudul României, conform csid.ro Un azil de bătrâni din Germania a alertat poliția după ce îngrijitorii au observat că doi bărbați lipesc. Ei au fost gășiți în jurul orei 3 dimineața la Wacken Open Air metal festival. Centrul de îngrijire a alertat poliția după ce personalul a observat că bărbații nu se află în centru, iar autoritățile au început imediat căutările. Cei doi au fost găsiți la ora 3 dimineața la festivalul heavy metal Wacken Open Air din Schleswig Holstein. Potrivit poliției, aceștia “au evadat” vineri pentru a participa la evenimentul muzical și au refuzat să părăsească festivalul, astfel că, agenții au fost nevoiți să îi ducă acasă cu ajutorul unui taxi însoțit de o mașină de poliție, conform stirileprotv.ro