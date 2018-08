Faze tari: Matematicienii au rezolvat ''misterul spaghetelor'', o problemă care a intrigat cercetătorii timp de aproape un secol; Un pui de pisică, adoptat de o cățelușă care și-a piedut toți puii la naștere; Portofel pierdut în Coreea, găsit în Franța după 65 de ani

Chiar de la începutul secolului al XX-lea, savanţii au fost intrigaţi de faptul că beţele de spaghete, atunci când sunt îndoite din capetele lor, nu se rup niciodată în doar două segmente. Motivul a fost aflat în 2005, iar, recent, un grup de cercetători a dorit să vadă dacă există vreo posibilitate ca o baghetă să poată fi ruptă în numai două părţi. Fizicienii din Franţa care au efectuat o serie de teste în 2005 au ajuns la concluzia că atunci când o baghetă este îndoită din ambele extremităţi, aplicându-se aceeaşi forţă, se va rupe în centru, unde este cea mai curbată, scrie descopera.ro Un pui de pisică jucăuş din Islanda îi oferă alinare unei căţeluşe-corgi, care şi-a pierdut puii în timpul naşterii. De altfel, Irma a fost transportată de urgenţă la o clinică veterinară, unde medicii i-au făcut cezariană, însă niciunul dintre cei 7 căţeluşi nu a supravieţuit. Ulterior, stăpânii au văzut că Irma este apatică, aşa că i-au căutat pe cineva care să-i ţină companie. Au găsit la un adăpost un mic pui de pisică maroniu, care avea nevoie de îngrijirea unei mame, scrie stirileprotv.ro Ai crede că videoclipurile virale sunt ceva care se întâmplă natural. Poate că a fost o vreme când lucrurile chiar așa stăteau, dar în prezent, o companie monopolizează piața videoclipurilor virale. Compania Jukin Media are peste 50.000 de videoclipuri în custodie. Aceasta decide cine poate da share la clipuri, iar acest lucru nu vine la prețuri accesibile. Practic, cei de la Jukin caută și descoperă videoclipuri nu foarte populare, le cumpără sau stabilesc o înțelegere cu cei care le-au postat pentru a împărți veniturile din vizualizări, conform playtech.ro Un portofel furat în urmă cu 65 de ani în Coreea a fost găsit, din întâmplare, în Franţa. Portmoneul i-a aparţinut unui veteran al războiului din peninsula coreeană. Dar, înainte să se întoarcă în Statele Unite, bagajul - cu tot cu portofel - i-a fost furat.Veteranul a murit între timp, însă fiica lui a fost contactată, pe o reţea socială, de o franţuzoaică. Aceasta i-a spus că muncitorii care renovau o clădire ce îi aparţine au găsit portofelul tatălui ei.n portmoneul înapoiat, fiica veteranului a descoperit acte în stare impecabilă. Înăuntru se aflau şi două poze: una cu mama ei şi una cu sora tatălui ei, conform stirileprotv.ro Are 26 de ani şi tânjeşte după o viaţă obişnuită. Rusoaica, ce pare o copie a păpuşii Barbie, este ţinută în casă de părinţi, convişi fiind că fiica lor este în pericol atunci când se expune. Tânăra spune că şi-ar dori să facă operaţii estetice pentru a arăta normal.Şi frumuseţea are preţul ei. O tânără în vârstă de 26 de ani din Rusia este atât de frmoasă încât părinţii nu îi permit să iasă din casă singură. Deşi seamănă perfect cu o păpuşă Barbie, uimitor este faptul că nu a făcut niciodată o intervenţie chirurgicală, corpul şi faţa ei fiind complet naturale, scrie a devarul.ro