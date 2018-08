Faze tari: Viitorul e aici! A fost creată prima jachetă din grafen. Cât costă aceasta; Când e planificat primul zbor pentru cel mai mare avion din lume; Povestea unui bebeluș care a supraviețuit fără mâncare și apă, timp de două zile

Un copil în vârstă de un an a supraviețuit timp de două zile, fără apă și mâncare, după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident de mașină. Mama sa a fost ucisă, iar fratele de trei ani a fost găsit rătăcind pe un drum din orașul Camden, din statul american Arkansas, informează The Independent. Potrivit poliției din Arkansas, un băiețel de trei an identificat drept Kylen a fost găsit luni dimineața în timp ce rătăcea pe un drum din Camden, potrivit stirileprotv.ro