Faze tari: Un preot moldovean a stropit o lesbiană cu agheasmă la TV, ca să “izgonească diavolul”; Cum arăta dispozitivul împotriva masturbării masculine din secolele XIX-XX; Satul în care localnicii leşină din senin;

Până în 1900, multe persoane considerau că masturbarea este dăunătoare pentru sănătate, pe atunci era considerată cauza diferitelor boli, inclusiv a nebuniei. Conform Vintag.es, dispozitivul era ataşat unei centuri şi acoperea penisul şi testiculele. Dispozitivul era utilizat pe sub haine, însă probabil era greu de trecut cu vederea. Un dispozitiv asemănător era utilizat şi pentru femei, însă scopul era cu totul altul, potrivit Descoperă

Incident uluitor in insula greceasca Skiathos, unde un baiat de 12 ani care era in vacanta cu parintii sai a fost luat pe sus de forta aerului propulsat de motoarele unui avion. Baiatul, originar din Marea Britanie, statea sprijinit de gardul aeroportului din Skiathos si urmarea avioanel. Spre ghinionul baiatului de 12 ani, un Airbus 320 al liniei TUI care tocmai decola spre Londra a zburat prea aproape de el, iar jetul de aer l-a aruncat in aer, potrivit stirileprotv.ro