​Faze tari: Cele mai tari glume pe seama lui Liviu Dragnea, de la nuntă; Orasul din China unde se vinde bere la punga de plastic! Cum arata, cum se umple si mai ales cum se bea direct din punga!; Una dintre multele ciudăţenii ale omului: motivul pentru care nu toţi vedem aceleaşi culori

Nunta lui Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, a provocat o avalansă de glume și de meme-uri pe Facebook. Dacă planurile protestatarilor de a-i acompania pe miri și nuntași la cununia religioasă au fost dejucate, oamenii și-au dat frâu liber imaginației pe rețelele de socializare. Site-urile de satiră nu au ratat nici ele momentul și l-au petrecut pe Liviu Dragnea așa cum ne-au obișnuit. "Sumă record la nunta fiului lui Dragnea: invitații au totalizat vreo 2000 de ani de pușcărie!(kmkz.ro)", scrie Click. Berea Tsingtao este traditionala pentru ei si desi nu este renumita pentru gustul ei, cel mai probabil va deveni cunoscuta la nivel mondial pentru modul in care este vanduta si servita.Metoda prin care ajungi totusi sa bei berea, nu doar sa o cumperi si sa o transporti acasa este la fel de ingenioasa. Trebuie sa dai o gaura in partea de sus a pungii si apoi tot ce trebuie sa faci este sa o inclini deasupra unui pahar. Berea curge exact ca la dozator si fara spuma, potrivit Ciao. Aşa cum există oameni daltonişti, aşa există şi alte animale. Spre exemplu, maimuţele-veveriţă au doar două tipuri de celule cu con, care sunt sensibile la albastru şi verde. Într-un studiu care a avut ca miză să testeze limitele daltonismului, câteva maimuţe-veveriţă au primit un ”upgrade”. Au fost infectate cu un virus care duce la un anumit efect bizar: ar afecta celulele sensibile la verde şi le-ar transforma în celule sensibile la roşu - un tip de celule pe care nicio maimuţă-veveriţă nu este capabilă să o proceseze, potrivit Descopera.



”Pe termen scurt din punct de vedere financiar, poate că nu este o victorie pentru noi, dar din punct de vedere strategic pe termen lung, credem că este direcţia exactă în care vrem să mergem”, a declarat Dara Khosrowshahi, CEO-ul UBER. Compania de car-sharing a investit într-o divizie de biciclete în ultimul an. Bicicletele sale electrice Jump sunt disponibile în opt oraşe din SUA, inclusiv New York şi Washington, iar în curând se va lansa în Berlin, potrivit Gandul. Maicuta a devenit atat de populara dupa ce si-a facut aparitia pe un teren de baseball. Momentele s-au petrecut, in urma cu cateva zile, in Statele Unite ale Americii, atunci cand ea a jucat ca o adevarata profesionista. Clipele absolut inedite i-au lasat masca pe cei care se aflau in randurile spectatorilor. Nimeni nu se astepta ca aceasta sa manuiasca atat de bine bata de baseball sau sa cunoasca tehnicile acestui joc preferat de majoritatea americanilor, potrivit Ciao.