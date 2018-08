​Faze tari: Reactia geaniala a lui Putin, cand un luptator de MMA vine sa isi faca un selfie cu el in ring!; Cum a ajuns un angajat să primească un salariu de 100 de ori mai mare față de suma obișnuită; Orașul în care a fost făcut cel mai mare „Cuba Libre” din lume. Are 500 de litri

Putin nu rateaza nicio ocazie sa se afiseze la gale de box, kickbox sau MMA, de multe ori intrand in ring sa dea mana cu luptatorii dupa ce se termina intrecerea. La un momentdat, unul dintre luptatori a venit sa isi faca un selfie cu Putin, moment in care acesta s-a schimbat total la fata timp de cateva secunde, devenind foarte serios cat timp a fost facuta poza, dupa care a revenit la atmosfera relaxanta. Putin are un protocol pentru astfel de momente, atat el cat si cei care il pazesc fiind atenti sa nu apara momente in care liderul rus sa iasa prost, potriivt Sport.ro. Unui angajat al unei companii din Australia i-a fost plătit de peste 100 de ori salariul său normal din cauza unui punct zecimal pus în locul greșit. Bărbatul trebuia să obțină un salariu de 4.921,76 dolari, dar în schimb a găsit 492.176 dolari (360.700 de lire sterline, 280.250 de lire sterline) în contul său. Greșeala a fost raportată și a fost pusă pe seama unei erori umane. Bărbatul a rezistat ispitei și a returnat banii care nu-i aparțineau. Banii au fost înapoiați după 4 săptămâni, potrivit Stirile ProTv. Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce a încercat să fure o sticlă cu votcă dintr-un magazin din cartierul Dacia. Sticla de votcă avea un preţ de 13 lei, iar acesta este prejudiciul furtului. „Prejudiciul a fost recuperat în totalitate şi predat reprezentanţilor societăţii, iar în cauză a fost deschis un dosar penal pentru infracţiunea de furt“, au precizat reprezentanţii Poliţiei Iaşi, potrivit Ziarul de Iasi. Cercetarea denumită The Limits to Growth devine cunoscută ca „una dintre cele mai importante lucrări din 1970”, însă nu oferea o perspectivă optimistă asupra lumii din viitor. Modelul analiza cinci factori: creşterea populaţiei, producţia agriculturii, resursele ce nu se regenerează, producţiile industriale şi generaţiile de populaţii. Prin intermediul modelului computerizat denumit World3, a fost prezisă o traiectorie a colapsului societăţii noastre în timpul acestui secol. În cadrul acestor calcule nu au fost însă luate în considerare variabilele schimbărilor climatice. În momentul publicării, lucrarea a fost criticată la nivel global, potrivit Descopera. Zeci de barmani din America și din țări ale Americii Latine s-au adunat la Havana pentru a crea cel mai mare cocktail din lume. Şi e vorba despre un cocktail - cum altfel - Cuba Libre, în semn de omagiu pentru una dintre cele mai faimoase băuturi din lume, cunoscută şi sub denumirea simplă de „rom şi cola”. La final, din cei aproape 500 de litri de băutură au avut ocazia să guste mai toți spectatorii adunați în curtea hotelului Habana Libre, gazda evenimentului, potrivit Stirile ProTv.