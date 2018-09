Faze tari: Deschidere de an școlar cu dansuri la bară, la o grădiniță. Reacția părinților; Un bărbat a văzut pe telefonul mobil momentul când patru hoți îi spărgeau locuința; Ce a pățit un tânăr nord-coreean, după ce a ignorat indicațiile de a ocoli un monument istoric

Incidentul a avut loc la grădinița Xinshahui in Shenzen, iar conducerea instituției a motivat decizia precizând că voia să „destindă atmosfera”. ntr-un filmuleț apărut pe rețeaua Weibo apare o femeie îmbrăcată sumar, care dansează la bară în fața copiilor cu vârste cuprinse între trei și șase ani, și a părinților lor. „Ne cerem scuze că nu am fost mai atenți atunci când am planificat dansul și că am transformat deschiderea anului școlar într-o experiență neplăcută pentru studenți și părinți”, a spus directorul grădiniței, Lai Rong, potrivit Stirile ProTv. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care patru hoți au intrat forțat într-o casă din Marea Britanie, lăsând proprietarii înspăimântați. Din fericire, nici un om nu se afla acasă, însă cuplul care deține casa a văzut totul prin intermediul unui sistem conectat la camera de supraveghere de la intrarea în casă. Gașca de hoți a dat spargerea într-o casă dintr-un cartier liniștit, aflat în sud-estul Londrei, imediat după lăsarea întunericului, la ora 21:00, miercurea trecută, potrivit Libertatea. Panoul solar, instalat pe turela maşinăriei de luptă, ocupă cea mai mare parte a suprafeţei maşinăriei de luptă. „ Învaţă , Elon Musk“, a scris un internaut care a postat pe Internet fotografia cu tancul echipat ingenios ". Motivul pentru care soldaţii sirieni au decis să instaleze acest echipament de energie regenerabilă pe un tanc sovietic, rămâne un mister. Unii intenauţi au explicat că acest lucru a fost făcut pentru a alimenta un radio sau un laptop. Un alt a glumit spunând că un motor electric este mai puternic decât unul cu combustie internă şi, prin urmare, mai multe blindaje pot fi instalate pe un tanc electric, potrivit Adevarul. Un tânăr nord-coreean, care are în jur de 20 de ani, a ajuns în comă la spital, după ce a fost agresat de un agent de securitate care păzea o statuie din ținutul Kimjongsuk, provincia Ryanggang. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 18 august, când tânărul a solicitat permisiunea să treacă pe lângă Situl Istoric Sinpa. Cei care asigurau paza în zona monumentului i-au interzis accesul în zonă și l-au sfătuit să găsească o rută ocolitoare, creea ce a dus la izbucnirea unui conflict. Tânărul a fost bătut până când și-a pierdut cunoștința și a fost dus la spital, potrivit Stirile ProTv. În condiţiile în care tensiunile între străini şi britanici cresc în urma Brexitului, postarea unei femei pompier din Londra despre vecinii ei români a devenit virală pe Twitter. „Aud deodată multe zgomote în faţa casei mele. Se pare că vecinii mei români îmi reparaseră gardul, care căzuse cu ceva timp în urmă. Şi când am vrut să le dau bani sau bere în semn de recunoştinţă, mi-au spus că e bine să faci lucruri frumoase fără să aştepţi nimic în schimb. Străinii ăştia băgăcioşi care vin aici şi repară garduri!”, a mai scris ea, ironic, potrivit Digi24