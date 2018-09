​Faze tari: Au făcut bolid de lux din piese Lego; Ce au găsit polițiștii în pantofii cu toc ai unei femei. Au condamnat-o la închisoare; Aşa arată cel mai mare WC din lume

16 pasionaţi de Lego de la fabrica din Kladno, Republica Cehă, au muncit timp de 13.000 de ore pentru a construi în premieră un Bugatti Chiron cu tot cu motor, parte mecanică şi electrică. Bolidul a fost realizat la aceeaşi scară cu un Bugatti Chiron autentic, care se vinde cu peste 3 milioane $, numai că la proba cântarului abia a indicat 1,5 tone. Maşina a fost condusă cu 60 km/h pe circuitul din Wolfsburg, Germania, de fostul campion al circuitului Le Mans, Andy Wallace şi de pilotul Ehra Lessien, potrivit Click O femeie din SUA, care a declarat că a fost înșelată de un traficant de droguri să introducă substanțele interzise în Australia, a fost condamnată la închisoare. În ianuarie, ea a pledat vinovată de trafic de droguri, însă a declarat instanței că a fost victima unei șantaj din dragoste. În urma analizării probelor, judecătorul a decis că femeia a participat voluntar la operațiunea de introducere a drogurilor pe continentul australian, potrivit BBC, citat de Stirile ProTv. O pereche de pantofi rubinii pe care Judy Garland a purtat-o în filmul "Vrăjitorul din Oz/ The Wizard of Oz" (1939), în care a interpretat personajul Dorothy, a fost recuperată de poliţie la 13 ani după ce a fost furată dintr-un muzeu dedicat actriţei americane, potrivit Reuters. Federal Bureau of Investigation (FBI) a anunţat că perechea de pantofi decoraţi cu paiete rubinii, una dintre cele patru purtate de Garland în film, a fost recuperată în luna iulie, în oraşul american Minneapolis, potrivit Descopera. Veceul public intitulat “The Golden Reception Hall” a fost inaugurat la 3 septembrie şi a devenit deja un punct de atracţie turistică. Toaleta se întinde pe o suprafaţă de 40.000 mp şi are o capacitate de 2.000 de utilizatori. Datorită dimensiunilor colosale şi a popularităţii, toaleta publică a devenit cea mai vizitată locaţie virtuală de pe Internet. Mai mult decât atât, la 3 septembrie nu mai puţin de cinci mirese au venit la toaletă să-şi facă pozele de nuntă, potrivit Click. NASA a lansat o provocare unică pentru oamenii din Statele Unite. Aceștia au oportunitatea de a veni cu o modalitate nouă și eficientă de transformare a dioxidului de carbon în glucoză. Dioxidul de carbon domină atmosfera subțire a planetei Marte, iar glucoza plină de energie este un combustibil excelent pentru „bioreactoarele” care ar putea produce o mulțime de lucruri pentru viitorii coloniști ai Planetei Roșii. „Susținerea vieții omenești pe o altă planetă va necesita foarte multe resurse și nu e posibil să aducem cu noi tot ce avem nevoie. Trebuie să fim creativi”, a declarat Monsi Roman, managerul programului NASA, potrivit Playtech.