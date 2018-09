Un atlet american a fost cât pe ce să intre în coliziune cu o pasăre, la campionatul mondial de planare în costume speciale, organizat în China. Concurentul în vârstă de 41 de ani tocmai sărise de pe platformă și “zbura” cu peste 200 de kilometri pe oră, când pasărea i-a apărut în cale. Experiența l-a ajutat să evite impactul. A făcut o mișcare prin care și-a ajustat înălţimea, ferindu-se de o ciocnire care putea avea consecințe grave. Atletul respectiv a câștigat marele premiu anul trecut. Acum, după acest incident, a reușit totuși să termine în primii opt, scrie stirileprotv.ro În New York City limba oficială este engleză, dar în oraș se vorbesc peste 800 de limbi, iar cartierul Queens este cel mai divers din acest punct de vedere, din întreaga lume, potrivit organizației Endangered Language Alliance. Poți vedea pe harta câte limbi sunt vorbite în New York, dar și în Queens. Harta este realizată de Molly Roy care a lucrat în colaborare cu cei de la ELA, dar și cu alte centre lingvistice. Harta a apărut în cartea Nonstop Metropolis: A New York City Atlas scrisă de Rebecca Solnit și de Joshua Jelly-Schapiro, scrie playtech.ro Grădina zoologică din Milwaukee a prezentat cu mândrie întregii lumi un pui de panda roşu născut în iunie. Este vorba de o femelă care a cântărit doar 170 de grame la naştere şi era atât de mică încât încăpea într-o mână. Între timp, a evoluat frumos, ajungând la două kilograme şi jumătate. Este extrem de drăgălaşă şi foarte intrigată de camera de filmat, după cum se vede şi în imagini, conform stirileprotv.ro Olăritul în Grecia Antică era o profesie dominată de bărbaţi, însă în urmă cu 3.000 de ani o femeie din insula Creta a devenit singura femeie specializată în olărit din Antichitate. Descoperirea are la bază analizele biomecanice ale rămăşiţelor scheletice ce aparţineau unei femei. Maestra olăritului a trăit până la vârsta de 45-50 de ani şi a fost îngropată în oraşul Eleutherna de la baza Muntelui Ida, legendarul loc în care s-ar fi născut Zeus. Conform Science Magaziine, ceramica decorată descoperită în mormintele din apropiere sugerează că femeia a trăit în 900 î.Hr, după căderea civilizaţiilor minoică şi miceniană, scrie descopera.ro A fost cât pe ce să intre în Cartea Recordurilor Guinness! Zuhair Amin Fattani din Arabia Saudită s-a filmat în timp ce a îmblânzit un întreg roi de albine. Apicultorul care este membru fondator al organizaţiei crescătorilor saudiţi de albine a fost convins, în timpul filmării, că este acoperit de 100 de kile de albine (recordul mondial este de 63,7 kg). „Cresc un roi de albine foarte afectuoase. Am 1.500 de stupuri şi colectez o cantitate uriaşă de miere îndeosebi din regiunea Tabuk”, a povestit el într-un interviu acordat Al Arabiya, scrie click.ro