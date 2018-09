Un contabil român „a păcălit” în mod legal, ani la rând, loterii din diverse ţări şi a câştigat de 14 ori premiul cel mare. O poveste fascinantă, începută în anii ’60 şi ajunsă acum pe o insulă exotică din largul coastelor Australiei.La finalul anilor ’60, Ştefan Mandel, un contabil român, îşi ducea cu greu traiul de zi cu zi. În acea vreme, sub opresiunea comunistă, salariul de 360 de lei al lui Mandel era insuficient pentru ca el să se poată întreţine, drept urmare şi-a îndreptat atenţia către ceva la care s-a priceput întotdeauna: numerele. Aşa că a decis să joace la loterie, scrie adevarul.ro În curtea unei grădiniţe de stat din Chişinău s-a înălţat o biserică – ilegal, spun autorităţile. Biserica a apărut în curtea Grădiniţei nr. 150 din Chişinău, iar părinţii copiilor spun că aici ar fi avut loc o înmormântare şi un botez. Directoarea grădiniţei a confirmat, potrivit ProTV Chişinău, doar organizarea unui botez, care ar fi avut loc la rugămintea mamei copilului. A negat însă că ar fi fost adus un sicriu pentru înmormântare, susţinând că a fost vorba doar de aducerea unei icoane din Ucraina – deşi pe reţelele sociale ar fi apărut un clip în care se vede un sicriu, scrie stirileportv.ro Un curier din Filipine a devenit erou pe rețelele de socializare după ce a făcut un gest simplu pentru o bătrânică. Bărbatul lucrează la unul dintre cele mai mari restaurante de tip fast-food din țară și a mers să lase o comandă în apropierea casei unde locuia femeia de 92 de ani. Când a aflat ce are în plasă, bătrânica i-a spus că își dorește și ea exact același lucru ca și vecinii ei. În loc să îi explice femeii ca trebuie să sune prima dată la restaurant pentru a face comanda, bărbatul a făcut un gest pe care nu mulți l-ar face, conform click.ro Modelul Slic Woods a dezvăluit că avea contracții în timp ce a defilat pe podium la Săptămâna modei de la New York în cadrul prezentării colecței de lenjerie intimă semnată de cântăreaţa pop, Rihanna. La 14 ore după ce a defilat în lenjerie intimă, Slic Woods a născut. Ea și prietenul ei tot, model, Adonis Bosso, au devenit părinții unui băiețel - Saphir, reatează Daily Mail. ”Aceasta este fața unei femei în travaliu” a scris Slic pe Instagram.”Vreau să spun că pot să fac ce naiba vreau, când naiba vreau, și tu poți face la fel”, scrie stirileprotv.ro Un barbat a ajuns la spital dupa ce a mancat capsuni care contineau ace in interior. O investigatie este in curs pentru a descoperi cine este vinovat de aceasta fapta. S-a intamplat in Australia, intr-unul supermarket frecventat des de oameni. Insa pungile contaminate au fost raportate in sase state si teritorii. Ministrul Sanatatii, Greg Hunt, a numit asta „crima cu premeditare”. Prima victima a fost un barbat care a cumparat capsuni din Gatton, Brisbane. Acesta a inghitit jumatate de ac de cusut in timp ce manca capsunile, scrie ciao.ro Fiecare persoană are ticuri, care se manifestă în special în situații de stres. Fie că este vorba de datul din picioare, scărpinat, frecarea mâinilor sau rosul unghiilor, cu siguranță te gândești că niciunul dintre aceste ticuri nu poate să îți afecteze starea de sănătate. Pentru persoanele care obișnuiesc să își roadă unghiile, avem o veste nu tocmai bună. În cazul unei femei de 20 de ani, Courtney Whitorn, medicii au fost nevoiți să-i amputeze degetul mare de la mână, după ce a dezvoltat o formă rară de cancer. Cum s-a ajuns la această situație? Faptul că femeia își rodea mereu unghiile a fost principala cauză ce a dus la apariția cancerului. Află mai jos mai multe detalii despre acest caz șocant, scrie divahair.ro