​Faze tari: Sectorul 3 îngropat în gunoaie. Negoiţă, numit de internauţi „Gunoiţă”; O pisică a adus acasă o pungă plină cu droguri. Reacţia proprietarului; Un pensionar a devenit erou în Irlanda, după ce a oprit un jaf. La 83 de ani, le-a venit de hac tâlharilor înarmați

Primarul Robert Negoiţă a anunţat că serviciul va fi prestat de Primărie, începând din data de 17 septembrie. „Astăzi este o zi mare pentru Primăria Sectorului 3 şi pentru Sectorul 3. Începând de luni dimineaţă salubrizarea în Sectorul 3 va fi asigurată de către primărie cu utilajele noastre, cu angajaţii noştri. Sperăm astfel să avem un nivel mai ridicat de curăţenie, un serviciu mult mai bun şi la un preţ mult mai scăzut”, a declarat Robert Negoiţă, duminică. Locuitorii din sector sunt însă revoltaţi şi susţin că în ultimele zile nimeni nu a ridicat gunoiul. Reacţiile pe reţelele de socializare au curs în ultima săptămână, unele chiar ironizându-l pe primarul Robert Negoiţă. „Se pare că şi-a schimbat numele, îl cheamă Gunoiţă acum”, au scris internauţii, potrivit Adevarul. Conform poliției din Avon și Somerset, proprietarul a chemat poliția imediat ce și-a găsit pisica lângă droguri. Iar aceștia, în momentul în care s-au dus să ridice drogurile, au găsit pisica ghemuită lângă pungă. Aparent, pisica ar fi introdus drogurile în casă în timpul nopții. Un purtător de cuvânt al politie, citat de BBC, a precizat că nu se știe exact tipul drogurilor, însă se bănuiește că fac parte din clasa A de stupefiante, clasă din care fac parte și heroina, cocaina, LSD, metadona sau ecstasy, scrie Stirile ProTv. Un bătrân irlandez a oprit un jaf, deși are 83 de ani. Trei bărbaţi înarmaţi şi cu feţele acoperite cu cagule au pătruns în local, i-au lovit pe clienţi şi pe angajaţi. Incidentul, care se putea solda oricând cu rănirea protagoniştilor, a fost înregistrat pe camerele de supraveghere ale casei de pariuri. Bărbatul de 83 de ani este considerat un erou pentru curajul şi hotărârea cu care a ripostat la tentativa de jaf, în timp ce alţi clienţi mult mai tineri s-au ascuns sub mese în tot acest timp, informează Digi 24, citat de Libertatea. La finalul anilor ’60, Ştefan Mandel, un contabil român, îşi ducea cu greu traiul de zi cu zi. În acea vreme, sub opresiunea comunistă, salariul de 360 de lei al lui Mandel era insuficient pentru ca el să se poată întreţine, drept urmare şi-a îndreptat atenţia către ceva la care s-a priceput întotdeauna: numerele. Aşa că a decis să joace la loterie. După ani buni de cercetare, Mandel a creat în cele din urmă un algoritm numit „condensare combinatorică”. Folosind algoritmul creat, Mandel pretindea că poate prevesti corect 5 din cele 6 numere câştigătoare la o extragere loto, reducând numărul combinaţiilor de la câteva milioane la câteva mii, potrivit Click. Cercetătorii au obţinut imagini incredibile cu rămăşiţele unui bombardier britanic din cel de-Al Doilea Război Mondial, cu tot cu explozibilii neutilizaţi. Un scafandru local a descoperit motoarele şi partea centrală a aeronavei ce s-a prăbuşit în Goodwin Sands din Kent, în urmă cu peste 70 de ani. Conform Mail Online, cel puţin 60 de aeronave germane s-au prăbuşit pe plaja din Kent în urma bătăliilor aeriane din 1940. O mare parte dintre cadavre nu au mai putut fi recuperate. Până în prezent nu au fost descoperite rămăşiţe umane, însă specialişti speră că în epava descoperită recent să găsească şi echipajul, potrivit Descopera.