Faze tari: Femeia care a folosit din greşeală pietre semipreţioase pentru gardul casei. Construcţia, făcută din jasp, ar putea avea o valoare uriaşă; Sportiv dat afară dintr-un restaurant după ce a mâncat 100 de porţii de sushi; Un miliardar japonez face primul zbor spre Lună după 51 de ani  

Construit din piatră semipreţioasă, gardul unei gospodării din localitatea maramureşeană Firiza ar putea ajunge să valoreze mai mult decât gospodăria întreagă. Femeia care a adus piatra dintr-o zonă muntoasă o cunoaşte drept „cremene” şi habar nu avea că ar putea avea vreo valoare, însă specialiştii spun că este vorba despre jasp, o piatră semipreţioasă, folosită la înfrumuseţarea bijuteriilor. Nu are nici cea mai vagă idee despre valoarea materialului din care şi-a făcut gardul, însă se pare că în zonă sunt locuri în care se află din belşug, potrivit Adevarul. Lui Jaroslav Bobrowski, un sportiv german de triatlon, i-a fost interzis accesul la un bufet all-you-can-eat din Bavaria după ce a mâncat aproape 100 de porţii de sushi într-o singură seară, relatează publicaţia germană The Local. Pentru a avea acces la bufet, sportivul a plătit doar 15.90 de euro şi conform publicaţiei germane, era un client fidel al localului. Ultima porţie de sushi a fost, însă, prea mult, restaurantul cerându-i să plece. Nu a ajutat nici faptul că sportivul a băut doar ceai, în condiţiile în care vânzarea de alcool este principala sursă de venit a restaurantului în serile în care sunt organizate bufete all-you-can-eat, potrivit Stirile ProTv.



Va fi primul călător lunar de la ultima misiune Apollo a SUA din 1972! Miliardarul nipon Yusaku Maezawa a plătit o importantă sumă de bani pentru acest privilegiu. Va zbura 7 zile în jurul Lunii. El va fi primul om care va ajunge cu naveta SpaceX pe orbita Lunii în 2023. Acesta plănuieşte să ia cu el între şase şi opt artişti în misiunea selenară, care să creeze capodopere la întoarcerea pe Pământ. De când eram copil iubeam Luna. E călătoria la care visez de mult”, spune japonezul, care are o avere de 3 miliarde de dolari. El este fondatorul companiei ZOZO care vinde haine pe Internet, potrivit Click. Ralf Paus, de la Universitatea Manchester (Marea Britanie), şi colegii săi au spus că există deja suficiente dovezi că apariţia părului nou este strâns legată de aceleaşi „unelte” moleculare care creează piele nouă după o rană. Astfel, este posibil ca receptorul OR2AT4 să repare şi părul. În urma analizelor, cercetătorii au găsit o creştere cu 25-30% în secreţia hormonului din scalp care duce la creşterea părului. Cu alte cuvinte, hormonul joacă un rol important în promovarea creşterii părului, potrivit Descopera.



Giani Doloi, un bărbat originar din Iași, a fost ”lovit” de noroc. Bărbatul care lucra ca șofer în Italia a câștigat la “loz în plic” peste 500.000 de euro. Giani povestește că lucra că șofer în Italia, unde locuia de câțiva ani, când a dat norocul peste el. A cumpărat cu 5 euro un loz și a câștigat 500.000 de euro. O luna mai târziu, pentru că banii nu au intrat imediat în contul lui, ieseanul s-a trezit în cont cu 506.000 de euro.După ce s-a văzut mai bogat cu peste jumătate de milion de euro peste noapte s-a hotărât să se întoarcă în țara. A cumpărat trei mașini, una pentru el, una pentru fratele lui și altă pentru soră, dar și trei apartamente în Iași. Apoi, Giani și-a cumpărat un teren de 1000 mp în Bucium, scrie Cancan.