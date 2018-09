Premierul Viorica Dăncilă a devenit, luni seară, ținta ironiilor internauților după ce nu a fost lăsată de Liviu Dragnea să răspundă la întrebările presei.Într-unul dintre clipurile ironice apărute pe Facebook, Viorica Dăncilă, apare într-un lift și doar privește, fără să spună nimic. Un alt internaut a editat, la rândul său, primul clip și a adăugat pești, premierul părând că se află într-un acvariu, scrie digi24.ro Meryl Streep (69 de ani), prezentă în public la finala masculină de tenis din cadrul turneului US Open, dintre Novak Djokovic şi Juan Martin del Potro, s-a aflat în centrul atenţiei, oferind publicului prilej de glume şi meme-uri datorită reacţiilor ei amuzante din timpul meciului. Cunoscuta actriţă Meryl Streep a furat atenţia tuturor la finala masculină de tenis US Open, dintre jucătorul argentinian Juan Martin del Potro (29 de ani) şi Novak Djokovic (31 de ani), prin reacţiile ei din timpul meciului, „demne de un Oscar“, scrie adevarul.ro Lui Jaroslav Bobrowski, un sportiv german de triatlon, i-a fost interzis accesul la un bufet all-you-can-eat din Bavaria după ce a mâncat aproape 100 de porţii de sushi într-o singură seară, relatează publicaţia germană The Local. Pentru a avea acces la bufet, sportivul a plătit doar 15.90 de euro şi conform publicaţiei germane, era un client fidel al localului. Ultima porţie de sushi a fost, însă, prea mult, restaurantul cerându-i să plece, conform stirileprotv.ro Un vânt mai tare nu este suficient de puternic pentru o grămadă de albine, iar acum savanţii au început să înţeleagă motivul. Atunci când caută o nouă casă, albinele tind să se adune pe o ramură sau pe alte suprafeţe, formând grămezi mari care ajută insectele să rămână în siguranţă. Pentru a ţine grupul împreună, albinele îşi schimbă poziţiile, reglând în permanenţă forma grămezii în funcţie de forţele externe. Acest proces ajută albinele să facă faţă factorilor externi precum vântul care mişcă ramurile, scrie descoepra.ro Apariţie neaşteptată în curtea hotelului Orizont din Predeal. Ziua în amiaza mare, un urs a dar iama la containerul cu resturi menajere, atras probabil de mirosul de mâncare. Deşi pubelele de gunoi sunt închise într-un recipient metalic, ferecat cu lacăt, ursul a smuls efectiv uşa şi s-a servit din ceea ce a găsit înăuntru. Reprezentanţii hotelului spun că astfel de apariţii se petrec tot mai des, chiar şi la lumina zilei. Animalul care vizitează hotelul este o ursoaică însoţită de trei pui, conform stirileprotv.ro