Faze tari: Gabriela Firea a apărut cu porecla „Fifi”, pe pagina de Wikipedia în limba engleză; Un polițist i-a dat amendă chiar șefului. Cum a reacționat comisarul?; Pizza gratis toată viața pentru sute de ruși. Ce trebuiau să-și tatueze doritorii

Gabriela Firea avea numele de "Fifi", pe pagina de Wikipedia în limba engleză, în seara zilei de marți, 25 septembrie. În aceeași zi, după ora 23.00, administratorii au intervenit și au corectat numele Primarului General al Capitalei. Wikipedia este o enciclopedie online, în permanentă mișcare a informațiilor, fiind actualizată constant cu ajutorul voluntarilor. Tocmai de accea, Wikipedia a fost mereu o sursă de ironii lansate la adresa vedetelor sau a politicienilor. Însă, imediat ce sunt sesizate diverse greșeli sau minciuni, un editor intervine și remediază profilul respectiv… ceea ce s-a întâmplat și în această seară, potrivit Libertatea.



Inspectorul-şef, comisarul-şef Adrian Buga, a încasat o amendă judiciară de 5.000 de lei, de la un subaltern! Sancţiunea de 5.000 de lei i-a fost aplicată comisarului-şef Adrian Buga, în calitate de împuternicit la comanda poliţiei judeţene. Pe 18 iulie 2018, inspectorul-şef Adrian Buga a contestat în instanţă aplicarea amenzii, invocând, prin jurist, că sancţiunea nu a fost aplicată cu respectarea normelor legale. Judecătoria Suceava a admis cererea şi a anulat amenda judiciară în cuantum de 5.000 de lei, pe motive de netemeinicie, decizia fiind definitivă. Aşadar, amenda nu a fost aplicată cu o bază legală clară, au stabilit judecătorii, potrivit Cancan. Campania numită „Domino's Forever” a avut loc în Rusia și le oferea celor care își făceau un tatuaj cu logo-ul Domino's, într-o zonă vizibilă, pizza gratuită toată viața. Anunțul a fost făcut pe Facebook și internauții erau informați că vor primi un maximum de 100 de pizza pe an, timp de un secol, iar numărul total al pizzelor nu trebuie să fie mai mare de 10.000. Dar ca să se bucure de atât de multe, cei înscriși ar trebui să depășească media speranței de viață a rușilor.După ce pagina de Facebook a pizzeriei a fost inundată cu mesaje și fotografii cu tatuaje, organizatorii campaniei au adăugat reguli stricte legate de locul tatuajului, care trebuia să fie foarte vizibil și trebuia să aibă o lungime de cel puțin 2 centimetri, potrivit Digi24. Femeia spune că a fost atinsă indecent în timp ce se afla în stația de metrou Grand Central Station din New York, SUA, și a decis să se răzbune imediat, potrivit dailystar.co.uk. Ea a început să-l urmărească pe cel care a pipăit-o. În videoclip se poate vedea cum bărbatul începe să fugă de femeie după ce aceasta îl lovește de mai multe ori cu geanta.dentificată ca Chantal Castanon, 26 de ani, femeia a raportat incidentul la Departamentul de Poliție din New York, iar imaginile cu incidentul au fost făcute publice în încercarea de a-l identifica pe bărbat, potrivit Libertatea.

După mai bine de șapte decenii, bătrânii au aflat, cu ajutorul unui test ADN, că sunt fraţi de tată. Și, după discuţii la telefon, s-au întâlnit pentru prima oară. Nerăbdarea şi emoţiile aproape l-au copleşit pe Andre în timp ce căuta cu privirea maşina care trebuia să-l aducă la el acasă, în Franţa, pe fratele lui sosit tocmai din Carolina de Nord. O nepoţică entuziasmată, care purta o fustă în culorile steagului american, a sărit în braţele musafirului mult aşteptat. Niciunul nu ştie limba celuilalt, însă puţinele cuvinte schimbate au transmis uriaşa bucurie că, în amurgul vieţii lor, au reuşit totuşi să se găsească, potrivit Stirile ProTv