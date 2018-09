Faze tari: Cum va fi vremea în România în următorii ani. Climatolog: Structura anotimpurilor se va schimba; Hackerul care promite că-l dă afară de pe Facebook pe Mark Zuckerberg; Acceleratorul de la Geneva a confirmat existenţa a două noi particule.

Acceleratorul de particule de la Geneva a descoperit două noi particule. Aceste particule ce au fost prezise de modelul standard al quarcilor sunt numite barioni ce fac parte din aceeaşi familie de particule, precum protonii utilizaţi în experimentele LHC. Barionii reprezintă mare parte dintre particulele ce alcătuiesc universul, alături de protoni şi neutroni. Conform Science Alert, protonii sunt alcătuiţi din doi quarci up şi un quarc down, în timp ce neutronii sunt alcătuiţi dintr-un quarc up şi doi quarci down, potrivit Descopera.