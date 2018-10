​Faze tari: Un astronaut a înregistrat o melodie în timp ce era în spaţiu; Pisica a învăţat să danseze la bară; Motivul neaşteptat pentru care un bărbat a returnat un set de pahare la IKEA. Ce scria pe ele

De parcă rolul lui de comandant la bordul Stației Spațiale Internaționale nu era suficient de grea, astronautul NASA Drew Feustel a colaborat cu trupa rock din Canada, The Tragic Hip pentru a înregistra un videoclip muzical în spațiu. Melodia All around the world' a fost lansată de curând și a fost însoțită de un videoclip cu imagini din spațiu, potrivit MLive.com. NASA a publicat videoclipul muzical pe canalul propriu de YouTube pe 30 septembrie, iar filmulețul a adunat într-un timp scurt 31.777 de vizionări. Misiunea lui Drew Feustel a durat câteva luni și se va încheia în dimineața de 4 octombrie, potrivit Libertatea.

Pisica Joy nu o lasă pe stăpâna ei să se antreneze la bară până ce nu-i dă şansa să se rotească şi ea o dată în jurul acesteia. Eveline Lindstedts, din Stockholm, e foarte încântată de talentele mâţei ei. Foarte flexibilă, felina a început de anul trecut s-o imite la bară. Pisica de rasă bengaleză o însoţeşte de fiecare dată când îşi face antrenamentele. Joy dovedeşte un talent înnăscut pentru dansul la bară, potrivit Click. Un bărbat din Letonia a decis să returneze setul de pahare proaspăt cumpărat de la IKEA, după ce le-a scos din cutie şi a descoperit pe fundul lor inscipţia „Made in Russia”. „Întotdeauna când aleg un produs am grijă să nu fie făcut în Rusia, aşa că o să le duc înapoi nefolosite”, a scris letonul pe Twitter. Postarea sa a devenit rapid virală, unii utilizatori atrăgându-i însă atenţia că gazele şi energia electrică pe care le foloseşte provind în mare parte tot din Rusia. Alţi utilizatori letoni ai reţelei sociale l-au felicitat însă pentru gestul său, potrivit Stirile ProTv.



Locul se numeşte Eibenthal în germană, sau Tisove Udolt în limba lor. În româneşte înseamnă: Valea Aninului. Se numesc pemi şi au venit la noi din Bohemia. Sunt cehi. Locuitorii satului din Mehedinţi sunt respectuoşi unii cu ceilalţi, iar rata criminalităţii este considerabil mai scăzută decât media naţională. Hoţii sunt practic inexistenţi, iar localnicii îşi permit să lase banii pe stradă pentru persoanele ce livrează pâine în zonă, potrivit Capital.Isteria vampirilor transilvăneni a depăşit demult graniţele ţării noastre! „Românul” Andreas Bathory susţine că trăieşte în catacombele Castelului Bran şi că a devenit vampir după ce Vlad Ţepeş însuşi i-a apărut în vis. El a acordat un interviu tabloidului britanic „The Sun” şi povestea lui a făcut înconjurul lumii. Stă în coşciugul lui, meditează şi bea sânge. „Acum patru ani, Vlad Ţepeş mi-a apărut în vis. Se afla într-o cameră întunecată şi m-a numit «fiul lui». Viaţa mea s-a schimbat total din clipa aceea”, a declarat Bathory. Tânărul vampir (care nu îşi dezvăluie adevărata vârstă şi identitate) a mai adăugat că a fost ales conducătorul Ordinului Dragonilor, care, zice el, a fost înfiinţat în 1476, după moartea lui Ţepeş, potrivit Click.