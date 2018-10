De dragul libertăţii, doi americani certaţi cu legea n-au ezitat să se bage în pubelele de gunoi ale închisorii. Au pândit camionul care ridica deșeurile din închisoarea din Kentucky şi s-au furişat în două pubele. După ce recipientele au fost descărcate, la distanţă sigură de penitenciar, cei doi au sărit afară şi s-au făcut nevăzuţi. Acesata ultima fază a evadării lor a fost surprinsă de camere de supraveghere. Bucuria celor doi infractori a fost însă efemeră. Au fost prinși după 48 de ore, după o urmărire pe şosea, conform stirileprotv.ro O femeie de 44 de ani a devenit o inspirație pentru londonezii care și-au pierdut încrederea în poliție. Sharron Jenson a fost jefuită într-o zi. Hoții i-au luat bicicleta în valoare de 915 dolari. Femeia a sunat la poliție și a raportat cazul. Întâmplarea face că a dat pe internet de hoț. Sharron Jenson a descoperit că persoana care i-a furat bicicleta a scos-o la vanzare. Cerea 420 de lire pe ea. Așa că femeia a început să vorbească cu hoțul. S-a dat drept o clientă foarte interesată de bicicletă. Așa l-a convins să îi dea adresa pentru a merge a doua zi să cumpere bicicleta, scrie click.ro O biserică istorică din Manhattan a semănat, zilele trecute, mai degrabă cu o grădină zoologică. Binecuvântarea animalelor, într-o ceremonie religioasă care are loc o dată pe an, a atras tot felul de vietăți: câini, ponei, capre, o cămilă, dar și papagali, o lebădă, o găinușă cu pene roz botezată Lady Gaga, ba chiar și un cameleon.Sfântul Francisc din Assisi este considerat patronul sfânt și ocrotitorul animalelor. Nu se știe data exactă a nașterii, dar s-a ridicat la cele veșnice pe 3 octombrie 1226, conform stirileprotv.ro Cercetătorii Universităţii din York şi cei ai British Museum au descoperit urme de opiacee conservate într-un vas ce datează din perioada târzie a Epocii Bronzului. Vasele cu această formă au fost considerate de către cercetători ca având o legătură cu utilizarea opiaceelor deoarece atunci când sunt inversate seamănă cu macul ce a fost comercializat intensiv în estul Mediteranei între 1650 şi 1350 î.Hr. Conform Phys, cercetătorii au utilizat o serie de tehnici de analiză pentru studierea vasului deţinut de British Museum. Datorită faptului că vasul era sigilat, specialiştii au putut analiza conţinutul din interiorul său, scrie descopera.ro Am ajuns și aici și avem primul dependent de Netflix care s-a dus la o clinică de reabilitare. Probabil că ți s-a întâmplat și ție să stai ore în șir în fața televizorului cu un serial mai bun sau mai prost pe care l-ai găsit pe Netflix. Un indian a reușit să sară calul și a decis că are nevoie de ajutor. El petrecerea în jur de șapte ore zilnic cu serialele și filmele de pe platformă. Eu mă întreb la ce se tot uita el, având în vedere că show-urile bune (ce pot fi urmărite) de pe platforma de streaming le poți numără pe degete, scrie playtech.ro