Faze tari: Amendat fiindcă a amestecat aluatul cu bormaşina; Evadare ca-n filme. Cum au scăpat din închisoare 2 deținuți cu ajutorul pubelelor de gunoi; Într-o ţară din Asia, agenţilor de securitate de pe aeroporturi li s-a cerut să zâmbească mai puţin. Motivul este bizar

Baia Mare a fost magnet pentru turişti în ultima săptămână, când s-a desfăşurat Festivalul Castanelor. Dincolo de evenimentele culturale sau artistice, un tronson din bulevardul Unirii a fost rezervat gastronomiei, iar comercianţii i-au îmbiat pe vizitatori cu tot felul de bunătăţi. Momentul în care un angajat amesteca aluatul pentru plăcinte cu o bormaşină a fost surprins de un băimărean, care a publicat fotografiile pe internet, scrie axanews.ro. Comisarii de la Protecţia Consumatorului Maramureş, care au efectuat numeroase raiduri printre comercianţi, i-au aplicat agentului economic amenda - record, potrivit Click. De dragul libertăţii, doi americani certaţi cu legea n-au ezitat să se bage în pubelele de gunoi ale închisorii. Au pândit camionul care ridica deșeurile din închisoarea din Kentucky şi s-au furişat în două pubele. După ce recipientele au fost descărcate, la distanţă sigură de penitenciar, cei doi au sărit afară şi s-au făcut nevăzuţi. Acesata ultima fază a evadării lor a fost surprinsă de camere de supraveghere. Bucuria celor doi infractori a fost însă efemeră. Au fost prinși după 48 de ore, după o urmărire pe şosea, potrivit Stirile ProTv. Aeroportul din India le cere agenţilor de securitate să fie mai vigilenţi şi mai puţin prietenoşi, informează BBC. Oficialii spun că zâmbitul excesiv creşte riscul atacurilor teroriste. Rajesh Ranjan, director general al forţelor responsabile cu securitatea aeroportului, a declarat că 9 din 11 atacuri teroriste au avut loc din cauza angajaţilor care se purtau prietenos cu călătorii. Nu este pentru prima dată când li s-a cerut să facă schimbări. În iulie, poliţia din Karnataka le-a spus ofiţerilor să slăbească, altfel vor fi suspendaţi, potrivit Descopera.



Fetiţa Chachat Kumar are doar 16 luni, nu ştie încă să articuleze cuvintele, dar cântăreşte 25 de kilograme. Părinţii ei sunt disperaţi pentru că micuţa nu se poate opri din mâncat. Practic, ea este tot timpul înfometată pentru că suferă de o boală rară care face ca hormonul poftei de mâncare, leptina, să fie practic inexistent din creierul ei. Chachat simte că îi este foame, chiar dacă a mâncat pe săturate şi are stomacul plin pentru că neuroreceptorii ei nu înregistrează informaţii privind senzaţia de saţietate, potrivit Click. Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă atunci când gătești în Antarctica, la temperaturi sub 70 de grade Celsius? Rezultatul este mai amuzant decât ai crede. Biologul Cyprien Verseux lucrează în cea mai izolată bază științifică din lume – Stația Concordia din Antarctica. Cyprien a mers afară și a încercat să gătească diverse mâncăruri – și a fotografiat întregul experiment. Pozele rezultate sfidează gravitația și îți arată clar cât de frig este în Antarctica fără să fie nevoie să faci o călătorie la Polul Sud, potrivit