Faze tari: Surpriză devastatoare pentru un bărbat care a căutat indicații pe Google Maps; O șoferiță de TIR din Brăila, amendată cu 500 de lei pentru că a criticat poliția pe Facebook; După 74 de ani, un nepot a descoperit rămăşiţele avionului în care bunicul său a murit în cel de-Al Doilea Război Mondial

Individul care căuta indicații pe Google Maps pentru a ajunge pe un pod popular din Lima, capitala Peru-ului, a dat peste o femeie care i s-a părut cunoscută, scrie Daily Mail. Femeia îmbrăcată cu o bluză albă, în blugi și pe tocuri, stătea pe o bancă și mângăia capul unui bărbat întins lângă ea. Pe baza hainelor pe care le-a recunoscut la soția lui, bărbatul a realizat că femeia surprinsă de Google este chiar ea. Pozele au fost făcute de camera Google pe Puente de los Suspiros de Barranco, în Lima, în 2013. Bărbatul și-a confruntat furios soția iar aceasta a recunoscut că l-a înșelat, potrivit Stirile ProTv. O șoferiță de TIR din Brăila s-a trezit cu poliția la ușă și cu o amendă de 500 de lei, după ce a postat pe Facebook un comentariu în care critica instituția, relatează presa din Brăila. Femeia a fost înștiințată că a primit amendă, iar în procesul verbal scrie că „prin intermediul site-ului de socializare Facebook, respectiv pe pagina “DeBrăila”, a adresat cuvinte și expresii jignitoare la adresa lucrătorului de poliție menționat în articol, respectiv a instituției Poliției”, scrie Digi24.



Rămăşiţele unui avion şi ale pilotului au fost descoperite într-o zonă izolată a Norvegiei, după 74 de ani de la prăbuşire. Aeronava Helicat ar fi fost pilotată de către locotenentul Ronald Archibald Richarson din Gisborne, Noua Zeelandă. Conform WarHistoryOnline, Richardson avea 27 de ani atunci când avionul pe care îl pilota a dispărut în timpul unui raid aerian asupra unui vas de război german. Armata a considerat că Richardson a fost ucis în timpul bătăliei, însă acest lucru nu i-a liniştiit pe membrii familie sale. Recent, rămăşiţele avionului au fost observate pe o culme din apropiere de Alta, Norvegia, potrivit Descopera. Bravo lui! Mircea Sibiceanu (60 de ani), din Piteşti, a obţinut recent titlul de vicecampion la Naţionalele de Culturism de la Sibiu (categoria Masters). „Eu am patru titluri de campion naţional, dar ultimul reprezintă mult, fiind obţinut la peste 60 de ani”, se confesează Sibiceanu. “Mi-am dorit să merg la Mondialele din noiembrie, dar am refuzat politicos, deşi am fost chemat la lotul naţional. Pregătirea costă 2.500 de lei pe lună, plus efortul. Mi s-a propus să reprezint România, dar fără să mi se ofere nimic“, oftează sportivul, potrivit Click. În loc să fugă, lui Casey i s-a făcut milă de urs. Fără să stea prea mult pe gânduri, s-a apropiat de el şi, după câteva secunde, l-a luat în braţe. Acesta a fost începutul unei prietenii uluitoare! În anii următori, Casey şi Brutus au devenit prieteni buni şi, deşi oamenii erau terifiaţi de "apropierea" acestora, cu timpul s-au obişnuit cu animalul. În primele lui de viaţă, Brutus a stat mai mult în casa lui Casey. Când a început să capete proporţii, însă, tânărul a trebuit să-l ducă în sălbăticie. După un timp, Casey a pus bazele unui sanctuar pentru urşii grizzly, un loc unde oamenii puteau vedea cum trăiesc animalele în sălbăticie, potrivit Realitatea.