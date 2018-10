Faze tari: Cum au reacționat doi polițiști din Oradea, după ce radarul lor a fost semnalat pe Facebook; Incredibil! A spart 247 de nuci cu capul; Un hoț s-a făcut de râs în fața celor din „breasla” lui. A lăsat indicii care i-au adus imediat polițiștii la ușă, deși paguba a fost neînsemnată

Șoferii din Oradea au o pagină de Facebook unde anunță radarele din oraș, dar mesajele lor au fost văzute și de polițiștii rutieri, care nu au stat foarte mult pe gânduri și au acționat. Astfel, doi agenţi ai Serviciului Poliţie Rutieră din Bihor au decis să se "autodenunțe", după ce au aflat că au fost "deconspirați" de către șoferi. Cei doi au au postat pe grupul de Facebook Radare Oradea un selfie în maşina de Poliţie cu care au ieşit să supravegheze circulaţia pe Drumul Național 1 (DN1), între Oradea şi Punctul de trecere a frontierei Borş, cu un text în care îi anunţă pe şoferi: „Echipaj pe Şoseaua Borşului lângă Peugeot”, potrivit Libertatea. Mohammad Rashid Naseem, de 32 de ani, din Karachi, Pakistan, a reuşit o performanţă greu de egalat. El a spart cu capul 247 de nuci în numai un minut. Pakistanezul speră să intre în Cartea Recordurilor pentru izbânda sa care a lăsat publicul fără respiraţie. Urme de sânge de la rănile pe care şi le-a produs la pielea capului au rămas împrăştiate printre nucile sparte la final. Însă durerile nu l-au făcut să se oprească pe Naseem, care e expert în artele marţiale. El a dat spectacolul şocant la o şcoală din oraşul pakistanez, potrivit Click. Nu degeaba există teoria că America este ţara tuturor posibilităţilor! Un bărbat din statul Ohio este ferm convins că locuința lui este bântuită de două fantome care fac sex. Când au auzit acest lucru, vânătorii de fantome s-au arătat interesaţi să analizeze cazul şi să afle istoria din spatele acestor evenimente cel puţin ciudate. „Actul sexual are loc la mine în sufragerie. Femeia poartă tocuri, iar el este foarte pasional. Chiar dacă nu vă vine să credeţi, asta se întâmplă: două fantome fac sex la mine în casă!„, a declarat Diane Carlisle, proprietara casei. David Jones, specialist în domeniul paranormalului, s-a declarat foarte surprins de această descoperire şi speră ca imaginile să fie reale, potrivit Cancan.



Într-o epocă a informației, a filmelor polițiste care arată în detaliu cum cea mai mică probă ADN poate fi folosită pentru prinderea răufăcătorilor, un american a reușit să dea o "spargere" cu care are toate șansele să candideze la titlul de "cel mai prost hoț din lume". Jonathan Jose Ruiz, în vârstă de 19 ani, a intrat într-o cameră împărțită de patru studente pentru a le fura chiloții! Omul avea un fetiș pentru lenjeria intimă feminină. Acesta nu s-a mulțumit doar să dea „spargerea” în sertarele în care acestea își țineau lenjeria. El s-a uitat la filme porno de pe laptopul fetelor și a ejaculat pe acesta. În plus, a băut și lapte cu un pahar găsit în cameră. Ruiz nu s-a gândit să șteargă nicio urmă. Poliția, care avea toate datele lui, inclusiv mostre ADN, fiindcă mai fusese arestat, l-a găsit imediat pe hoț și l-a arestat. Când au pus mâna pe el, oamenii legii au găsit asupra lui două perechi de chiloți de la studentele pe care le-a prădat cât timp acestea au ieșit împreună la un eveniment, potrivit Libertatea.



Microfoanele instalate printre flori în 11 zone din Statele Unite au înregistrat sunetele făcute de albine, înainte, şi după eclipsa totală. În mod interesant, sunetele specifice ale acestor insecte au lipsit în momentul maxim al eclipsei. Diminuarea luminii şi frigul ce a urmat după eclipsă par să nu fi afectat albinele, dar „au fost impresionate” de întunericul momentului maxim al eclipsei totale de soare, conform cercetătorilor americani de la University of Missouri din Columbia care au publicat pe 10 octombrie un articol în Annals of the Entomological Society of America unde este descris în detaliu acest studiu, potrivit Descopera.