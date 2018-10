Faze tari: Aplicația prin care preoții „vânează” sfinți e genială sau foarte stupidă; Reacția lui Ross din serialul Friends după ce a fost ”dat în urmărire” în Anglia; Cel mai stupid jaf din istorie Păgubitul a chemat hoții să îl mai jefuiască o dată

JC Go este jocul lansat de către Vatican, iar scopul este să colecționezi diverse figuri religioase marcante din istorie, pentru a-ți completa echipa de evanghelizare. Exact cum se întâmplă în cazul Pokemon Go, vei găsi aceste personaje prin oraș, doar că nu va trebui să sari la bătaie și să vă luptați ca să îi poți captura. Abordarea din JC Go este una mult mai pașnică: atunci când întâlnești un sfânt pe care să-l adaugi la colecție, vei fi nevoit să îi răspunzi la câteva întrebări. Vei putea aduna și alte obiecte în joc, iar acestea te vor ajuta să mănânci, să bei și să te rogi, ca să-ți crești nivelurile pentru fiecare din skilluri. Evident, există și microtranzacții în joc: poți cumpăra monede pentru joc în schimbul unor donații caritabile pe care le faci în aplicație, potrivit Playtech.

Fotografia unui suspect de furt din Marea Britanie a devenit virală pe rețelele sociale datorită asemănării izbitoare cu personajul Ross Geller din popularul serial Friends, interpretat de actorul David Schwimmer. Sute de comentarii pline de umor și ironie s-au vărsat pe pagina de Facebook a polițieidin orașul Blackpool după ce agenții au cerut ajutor online pentru a-l identifica pe un bărbat, suspectat că a furat un bax de bere. Suspectul seamănă izbitor cu actorul David Schwimmer. Fotografia a devenit atât de populară încât autoritățile au fost nevoite să clarifice că actorul David Schwimmer nu se afla în Marea Britanie la data comiterii infracțunii, potrivit Stirile ProTv.



Mai mulţi indivizi care au vrut să jefuiască un magazin din Belgia l-au crezut pe proprietarul care i-a invitat să vină la sfârşitul programului pentru a le da mai mulţi bani, dar au fost surprinşi în flagrant de agenţii de poliţie, informează BBC News, RTL şi CNN. Sâmbătă după-amiază, la trei şi jumătate, în tutungeria lui Didier de lângă Charleroi au intrat şase tineri. Doi dintre ei i-au arătat, de sub geci, armele. Bărbatul a înţeles imediat că este vorba despre un jaf, aşa că nu a opus rezistenţă şi i-a lăsat să ia tot ce au vrut. Dar şi-a asumat şi un risc şi anume să îi cheme din nou în magazinul său. Proprietarul a explicat că a încercat să discute cu hoţii pentru a se familiariza. „Nu le-am dat nimic, dar le-am spus să revină mai târziu, când voi avea 2.000-3.000 de euro”, a spus el potrivit Cancan. Sophie și Paul Collins din Marea Britanie s-au lansat într-o provocare cel puțin neobișnuită. Cei doi tineri au vrut să vadă dacă pot să trăiască o lună de zile fără să cumpere mâncare. Ei au mâncat fructe din copaci, le-au cerut prietenilor și familiei să le dea resturile de mâncare pe care le-ar fi aruncat și au cerut produse a căror dată de expirare trecuse. Cei doi soți din Cambridge au început proiectul lor pentru a crește gradul de conștientizare a cantității imense de alimente care este irosită în fiecare an. Mai mult, tinerii au povestit că în cele patru săptămâni de experiment au reușit să strângă aproximativ 200 de lire sterline, potrivit Libertatea.



În general, când unul dintre dispozitivele din locuinţă nu funcţionează bine, recurgem la clasica metodă de a închide şi deschide dispozitivul pentru a funcţiona din nou. Aşadar nu este nicio surpiză că NASA a procedat în acelaşi mod cu telescopul spaţial Hubble. NASA a decis să repornească giroscopul telescopului Hubble pentru a funcţiona din nou. Conform Cnet, procesul a fost desigur mult mai complicat decât repornirea dispozitivelor din locuinţă, giroscopul nefiind închis de mai bine de 7,5 ani. Agenţia spaţială a sperat că prin închiderea giroscopului pentru o secundă şi apoi repornirea lui să rezolve problema de funcţionalitate, însă nu a funcţionat. Următoarea încercare a fost reprezentată de declanşare modului „crescut” şi „scăzut” în timp ce telescopul era îndreptat către diferite direcţii, potrivit Descopera.