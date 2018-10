Faze tari: Un bărbat din Constanța a fost declarat mort, deși este în viață. A primit înștiințarea de la o Primărie din alt județ; Arheologii au făcut o descoperire ”şocantă” în Pompeii; O femeie din China a rămas cu degetele paralizate după ce s-a jucat pe telefon

Situație bizară pentru un bărbat din localitatea Valu lui Traian, județul Constanța. Omul a aflat că a fost declarat decedat, deși el este cât se poate de viu. Recent, a primit o adresă emisă de o Primărie din vestul țării prin care este înștiințat că nu mai este în viață. Acum, omul trebuie să demonstreze în instanță faptul că este viu. Altfel, își poate pierde dreptul la pensie și toate asigurările. Primăria localității Valu lui Traian din județul Constanța a fost înștiințată, printr-o adresă, că localnicul Ion Faraoanu este mort, iar autoritățile rebuie să ia măsuri pentru a-l scoate din baza de date a Serviciului Public Comunitar. În adresa trimisă de Primăria Arad se menționa faptul că ar fi fost făcută și o verificare și a fost emis și certificatul de deces pe numele lui Ion Faraoanu, scrie Libertatea. Directorul sit-ului arheologic din Pompeii, Massimo Osanna, afirmă că scheletele sunt intacte în ciuda jafurilor ce au avut loc în zonă, în urmă cu secole. Conform AP, Osanna a descris descoperirea ca fiind „şocantă, dar şi foarte importantă din punct de vedere istoric”. Două femei şi trei copii au murit în interiorul casei în care au fost descoperite oase. Datarea cărbunelui din regiune sugerează că erupţia vulcanului despre care se considera anterior că a avut loc în octombrie s-ar fi produs cu două luni mai târziu. Arheologii consideră că persoanele s-au adăpostit într-o cameră mică, dar au fost fie zdrobiţi de acoperişul încăperii, fie arşi de erupţie, potrivit Descopera. O femeie din China a rămas cu degetele de la mâna dreaptă complet paralizate după ce s-a jucat pe telefon neîntrerupt timp de şapte zile. Medicii au examinat mâna deformată a pacientei şi i-au făcut unele teste, apoi au diagnosticat-o cu tensinovită (n.r. Inflamație a membranelor seroase care înconjoară tendoanele şi le facilitează mişcarea). Boala inflamatorie este cauzată de utilizarea excesivă a articulaţiilor. Aşa s-a întâmplat în cazul acestei chinezoaice care a butonat tastele telefonului multe ore în şir, zile la rând. Din fericire pentru femeia obsedată de jocuri, medicii au reuşit să-i administreze un tratament şi nu a durat mult până şi-a recăpătat întregul control asupra degetelor, potrivit Click. Cea mai recentă iluzie optică a ajuns pe internet și trebuie să recunoaștem că este destul de reușită. Artistul irlandez Matt Loughrey este cel care îți va păcăli mintea. Fotografiile sale negative din alb negru se joacă cu mintea ta și te fac să le percepi ca și cum ar fi colorate. Pentru a ajunge la acest rezultat, trebuie să te uiți la punctul alb de pe nasul fiecărui subiect pentru 20 de secunde, de preferat într-o cameră cu lumină slabă. Apoi trebuie să te uiți către un perete gol și apoi vei vedea o imagine fantomă colorată. Pe tot parcursul procesului, ai grijă să clipești așa cum o faci în mod obișnuit. Artistul a declarat că imaginile au apărut când folosea o tehnică de editare, numită SMTM, dezvoltată de el și partenera sa Sarah McWalter pentru munca lor, potrivit Playtech. Degeaba o numesc unii ”bătrâna Dacie”, pentru că unele dintre Dacii au fost conservate atât de bine, încât acum zboară efectiv ca săgețile pe lângă alte autoturisme cu pretenții. Dovadă o face și un video în care un bărbat filmează un astfel de model care accelerează cu 160 de kilometri la oră! Ce ar putea ascunde sub capotă o Dacia care reușește să atingă viteza de 160 de kilometri la oră? Nu știm, nici cel care a filmat un astfel de moment, intrigat de puterea cu care accelerează pe lângă alte mașini, teoretic mai puternice. ”Sunt în drum spre Bacău și nu m-am putut abține. Eh, cam cum e să fii executat de o Dacie cu 120 la oră? Deci prea tare. Nu m-am putut abține, trebuia filmată. Ia uite, și accelerează, frate. Uite cât antenoiul are pe mașină. Eu am 140… și Dăcioara merge. Trebuie să mă țin oleacă de el, chiar sun curios. Deci aproape 160.. chiar 160, nu aproape, și Dăcioara merge. Are și stopuri pe frână! Foarte tare”, relatează pe înregistrare șoferul fascinat, potrivit Cancan.