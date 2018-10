Faze tari: Sculptează cu mâinile cutiile de bere; Surpriza trăită de un copil de șase ani la aniversarea căruia nu a venit niciun prieten invitat; Cum a reușit un om al străzii să-și facă „hotel de lux” în parcare

Americanul Noah Deledda (41 de ani) a şocat lumea cu talentul său ieşit din comun. Artistul face uluitoare sculpturi în cutiile de bere din aluminiu. Bărbatul foloseşte numai degetele proprii pentru a le modela. Pentru că lumea se îndoia că poate sculpta cutiile de bere cu atât de multă precizie, Deledda a dat publicităţii o înregistrare video doveditoare. Lucrările lui sunt atât de perfecte, încât multă vreme s-a vehiculat că sunt realizate în realitate de un robot. Pentru a face sculpturile, foloseşte numai cutii de bere reciclabile, după consumarea băuturii, potrivit Click. Un băiețel de 6 ani din Tucson, Pheonix a devenit cunoscut pe rețelele de socializare pentru că nici un prieten n-a venit la petrecerea de ziua lui, unde îi aştepta cu pizza și suc. Până la urmă, însă, a avut parte de o aniversare de pomină. Toate vedetele unei echipe de baschet din NBA l-au sărbătorit. Întrega echipă de baschet Phoenix Suns - cu tot cu majorete şi gorila mascotă - l-au sărbătorit pe Teddy, băieţelul care tocmai a împlinit şase ani. În faţa unei mulţimi de reporteri, care i-au făcut şi ei galerie, potrivit Stirile ProTv.



Povestea incredibilă al unui om al străzii din Marea Britanie a ajuns în presa din lumea întreagă. Acesta și-a făcut un „hotel” în mijlocul unei parcări. El și-a improvizat o încăpere în care a pus canapea, mobilă, flori, toate adunate din gunoaie. Bărbatul în vârstă de 55 de ani este foarte mândru de ceea ce a reușit să facă din puținul pe care îl are. Paul Lindsay-Jones, din Truro, a rămas pe străzi în urmă cu câteva săptămâni. Nevoit să pună capul undeva, el a improvizat o locuință într-o parcare. Bărbatul și-a creat un adevărat mini hotel, pe care el îl consideră „de lux”, citeaza Cancan. O pictură creată în totalitate folosind inteligenţa artificială a fost vândută la licitaţie pentru 432.500 de dolari, devenind prima lucrare concepută astfel care este achiziţionată prin sistemul de vânzare specific pieţei de artă. Tabloul intitulat "Portretul lui Edmond Belamy/ Portrait of Edmond Belamy" este rezultatul unui proiect în care colectivul artistic parizian Obvious a gestionat un demers creativ iniţiat şi dus până la capăt de o inteligenţă artificială. Portretul nu este rezultatul minţii umane, asigură realizatorii. Formula algebrică plasată în loc de semnătură în partea de jos a lucrării marchează o premieră în domeniu, potrivit Descopera. Loteria americană a făcut fericit un spital întreg din New Jersey. Angajaţii au contribuit fiecare la cumpărarea unui bilet care le-a adus un milion de dolari. 30% din sumă a ajuns în cuferele statului, iar restul a fost împărţit de cei 142 de angajaţi şi de un pacient. Bărbatul de 87 de ani a fost adus de urgenţă la spital chiar când voia să cumpere un bilet. Aşa că cei care îl îngrijeau l-au lăsat să joace alături de ei. După împărţirea câştigului, fiecare angajaţii şi pacientul au primit fiecare 4800 de dolari, potrivit Stirile ProTv.