Faze tari: Un camion cu bere s-a răsturnat. Ipostazele în care au fost surprinși mai mulți bărbați; Patul anti-cutremur! Când totul se prăbușește, se face seif și stai în el câteva zile; Britanica Amethyst Realm se mărită cu fantoma care o bântuie de mai bine de un an

Tentaţia a fost prea mare pentru martorii unui accident din Republica Dominicană, în care a fost implicat un camion plin cu navete de bere. Mastodontul a ajuns într-un şanţ după ce a lovit două maşini. În preajmă s-a răspândit rapid informaţia că la bord se aflau numeroase navete cu bere. Aşa că zeci de bărbaţi au luat cu asalt camionul şi şi-au împărţit cu generozitate mare parte din încărcătură. Poliţiştii au ajuns la faţa locului, dar nu au arestat pe nimeni, potrivit Stirile ProTv.



Un cutremur devasator produs în toiul nopții ar face sute de mii de victime în București. Oamenii buimaci de somn ar fi prinși sub dărâmăturile blocurilor vechi. Ca să salveze cât mai multă populație aflată în zonele cu ric ridicat de seism, un chinez a inventat patul anti-cutremur! Se face seif și poți sta acolo câteva zile. Experții spun că dacă seismul devastator ar avea loc noaptea, doar în Capitală ar fi înregistrate 450.000 de victime, dintre care 6.500 ar muri sigur strivite sub dărâmaturi, potrivit Click. Primele cărămizi bio crescute din urină umană au fost prezentate de studenta masterandă Suzanne Lambert de la University of Cape Town (UCT), ducând la emergenţa unei noi paradigme în recuperarea şi reciclarea deşeurilor. Cărămizile bio sunt create cu ajutorul unui proces natural numit precipitare microbiană a carbonatului de calciu. Nu se formează precum scoicile de mare, ci nisipul este colonizat cu bacterii care produc ureză. Enzima descompune ureea din urină în timp ce produce carbonat de calciu printr-o reacţie chimică complexă. Acesta cimentează nisipul în orice formă dorită, de la coloane la, acum, pentru prima dată, o cărămită rectangulară, scrie Descopera.



Dacia amfibie e un prototip spectaculos proiectat să meargă și pe drum, și pe apă. Aceasta a fost prezentată publicului larg în urmă cu patru ani, dar n-ar strica să mai fie astfel de experimente. Costurile proiectului pentru Dacia care devine și barcă au fost de aproximativ 10.000 lei. Aceasta a fost prezentată cu ocazia festivității de începere a anului universitar. La ceremonia desfăşurată la baza nautică de pe lacul Siutghiol, Universitatea Maritimă Constanţa (UMC) a prezentat studenţilor prototipul acestei mașini utile și ciudate, potrivit Playtech.



Iubirea e oarbă, asta e clar! Britanica în vârstă de 29 de ani Amethyst Realm este cea mai fericită femeie din lume. Motivul: fantoma cu care face sex de un an încoace a cerut-o de nevastă săptămâna trecută. Amethyst a mers în Wookey Hole, din Somerset, săptămâna trecută şi după o partidă pasională de amor a auzit „o voce gravă, masculină şi reală care o cerea de soţie”. Evident a spus „da”. Asta a declarat femeia pentru The Sun. Este prima femeie din lume care se mărită cu o fantomă cu care trăieşte de mai bine de un an, potrivi Click.