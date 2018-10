Faze tari: Şi-au făcut cartier în cimitir; Bărbatul ăsta din Uganda are 176 de copii cu 13 neveste şi zece amante; Povestea concurentului de la „Chefi la cuţite“, preot catolic: ziua ţine slujbe, seara se îmbracă în Elvis Presley 

Şi-au făcut cartier în cimitir, unde trăiesc de ani de zile! Circa 6.000 de oameni dorm pe morminte în Cimitirul de Nord din Manila. Pe locurile de veci mănâncă, îşi ţin lucrurile şi îşi usucă rufele printre monumentele funerare. Cel mai mare cimitir din capitala filipineză s-a transformat în cartier al săracilor! Manila este cel mai dens populat oraş din lume, în care trăiesc 13 milioane de locuitori. În Cimitirul de Nord îşi dorm somnul de veci peste 1 milion de oameni. Pe mormintele lor îşi duc viaţa de calvar mii de săraci, care nu au slujbă şi alte surse de existenţă. Familii întregi, cu copii, trăiesc fiecare în colţul în care au apucat să se aciueze, potrivit Click.



Un ucrainean a reuşit să tragă un vas de 614 tone pe o distanţă de 16 metri cu dinţii. Poreclit Oleg “Super-dinţi”, bărbatul a stabilit astfel un nou record mondial - precedentul era de doar un metru şi trei centimetri. Şi a făcut acest lucru în condiţii vitrege, cu vântul bătând din direcţia opusă, îngreunându-i misiunea. Este cea mai mare realizare de acest gen a lui Oleg, care mai trăsese cu dinţii maşini, vagoane de tren şi chiar un avion militar, potrivit Stirile ProTv. Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) este renumit pentru cei mai buni ingineri, programatori și oamenii de știință din lume care au pregătit un proiect inedit. Laboratorul de Media al Universității a devenit cunoscut pentru lansarea unor proiecte experimentale în luna Octombrie. În 2016, cercetătorii au creat programul Nightmare Machine, care a transformat fotografiile obișnuite în imagini macabre. Apoi, în 2017, un savant a inventat software-ul AI „Shelley”, care a învățat cum să-și scrie propriile povești de groază, potrivit Playtech.



Mustafa Magambo Mutone, în vârstă de 66 de ani, este cel mai productiv tată din Africa. Bărbatul are o familie alcătuită din 176 de copii, 13 soţii şi nu mai puţin de zece amante. Cel mai mare copil are 49 de ani, iar cel mai mic merge la creşă. Din luna august a anului 2017, bărbatul imploză guvernul din Uganda să îi acorde un ajutor social pentru a-şi putea întreţine familia numeroasă pentru că nu mai are posibilităţi. Bărbatul de 66 de ani din Uganda care are 176 de moştenitori au fost poreclit de presa locală „Armăsarul Africii”, potrivit Click. Preotul catolic Antoniu Petrescu trăieşte în Italia de 25 de ani şi este convins că între preoţie şi gătit există un punct comun. „Preotul este pus în condiţia de a găti singur, de a-şi face cumpărăturile. Eu am crescut lângă fusta mamei şi am mai tras cu ochiul când eram cu ea în bucătărie. În virtutea acestei alegeri pe care am făcut-o sunt pus în situaţia de a găti şi a pregăti masa singur“, spune preotul Antoniu. Deşi reţeta sa specifică gastronomiei din Italia are la bază câteva ingrediente speciale, uimitoare a fost apariţia sa în faţa chefilor, pentru că Antoniu mai are o pasiune, pe lângă bucătărie şi vocaţia aleasă. Fan al muzicii gospel, country, dar mai ales al legendarului Elvis Presley, preotul Antoniu este şi un interpret cunoscut, potrivit Adevarul.