Faze tari: Un bărbat pe care familia îl credea mort s-a întors acasă, la 2 luni după înmormântare; O femeie, campioană la concursul de mâncat ardei iuţi; Fostul “cel mai gras om din lume” riscă închisoarea. Ce a făcut, profitând de starea sa

Cu patru luni în urmă, bărbatul a fost dat dispărut. Locuia singur în casa din satul Tomarly, din Kazahstan, iar rudele nu au știut ce s-a întâmplat cu el. Două luni mai târziu, în august, autoritățile au semnalat familiei descoperirea unui cadavru. Trupul bărbatului era într-o avansată stare de putrefacție și nu a fost recunoscut. După ce s-a întors acasă, bărbatul a explicat rudelor dispariția. În urmă cu 4 luni, s-a întâlnit cu un agricultor care i-a oferit de lucru la ferma sa. S-a grăbit să plece și, pentru că locuia singur, nu a avut cui să lase vorbă, spune ziarul local Ak Zhaik, citat de Libertatea. De Halloween, în Cafeneaua Verde din Timişoara s-a desfăşurat o competiţie inedită. Patru bărbaţi (printre care un campion la K1) şi două femei s-au întrecut într-un concurs de mâncat ardei iuţi din categoria Habanero. Acest soi e de 200 de ori mai iute ca un ardei obişnuit, scrie adevarul.ro. Pe participanţi i-au aşteptat cinci probe. Pentru a se considera proba îndeplinită, ardeiul trebuia consumat până la codiţă.În finală au rămas, surprinzător, cele două femei, Monica şi Angelica. Ele au fost supuse unei probe de viteză, iar câştigătoare a fost Angelica Daraban, care a reuşit să “dovedească” mai mulţi ardei iuţi în 30 de secunde. “Şi când eram însărcinată am mâncat ardei iuţi, spre supărarea medicului meu. Fetiţa mea are acum 14 ani şi îi place să mănânce iute”, se amuză Angelica Daraban, potrivit Click. Paul Mason, care are acum 222 de kilograme, este acuzat că ar fi ascuns în scooter produse în valoare de 225 de dolari şi că ar fi plecat cu ele. El ar fi ascuns parfumuri, încărcătoare de telefon, produse aftershave şi căşti audio pentru telefon dintr-un magazin Walmart. Bărbatul a avut cândva 444 de kilograme, la un moment dat fiind nevoie de un stivuitor pentru a fi scos din casă. Ulterior, a scăzut în greutate până la 120 de kilograme, pentru a urca din nou până la 222 de kilograme, ca urmare a despărţirii de logodnica sa, potrivit Stirile ProTv. După ce s-a urcat în mijlocul de transport, tâlharul a scos pistolul și a început să amenințe pasageri să îi dea banii. Ghinionul lui a fost că în autobuz se afla și mama lui care, văzându-și fiul într-o asemenea ipostază, a mers la el, și-a dat jos un pantof și a început să îl lovească. Martorii relatează că tot femeia a fost cea care a anunțat autoritățile să vină să îl rețină pe fiul ei, ba chiar le-a cerut și pasagerilor să facă plângere împotriva bărbatului, pentru a-l pedepsi așa cum merită, relatează publicația spaniolă 20minutos.es, citata de Libertatea. Un cercetător din cadrul Universităţii Vanderbillt a descoperit modul în care gândacii americani evită propria lor „apocalipsă zombie”. Ken Catania, biolog şi profesor din cadrul universităţii, a filmat interacţiunea dintre gândac şi prădătorul său, furnica zombie ampulex compressa. „Este una dintre faimoasele interacţiuni din cercul biologic”, a declarat Catania. Conform Fox News o furnică de acest fel paralizează temporar membrele din faţă ale gândacului şi apoi „îşi introduce acul prin gură în creier”, practic „zombificare”. „Atunci când veninul îşi face efectul, gândacul devine pasiv şi poate fi condus cu ajutorul antenelor lui într-o groapă, unde furnica începe să-şi depună ouăle. Apoi sigilează intrarea cu rămăşiţe potrivit Descopera.