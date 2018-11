Faze tari: Poza zilei: marcaje pe un drum plin de gropi! Au vopsit chiar și iarba crescută în „craterele” din șosea; O femeie dezbrăcată a oprit un meci din liga a treia olandeză; Gestul făcut de un om al străzii într-o stație de metrou din București i-a impresionat pe călători

Un muncitor a trasat 8 kilometri de marcaje pe un drum greșit, care era plin de „cratere”, la Miceștii de Câmpie pe DJ162. Marcajele făcute la finalul săptămânii trecute au mers prin gropi și chiar peste iarba crescută în respectivele găuri din asfalt. Nu numai că muncitorul a vopsit gropi și iarbă a fost aberant, ci și că a vopsit o porțiune greșită. El fusese trimis să vopsească altă bucată de drum. Potrivit primarului, în toamna acestui an, drumul urmează a fi reparat, iar anul viitor va fi reabilitat total. „Ei au marcat partea reabilitată. Dintr-o eroare, băiatul acela o marcat și asta. Noi facem acum în 2-3 zile reparații și refac tot marcajul pe cheltuiala lor. Au greșit o porțiune mică, câteva sute de metri. Mâine intră firma Dimex care face reparații, iar ei (n.r. firma care a greșit drumul) refac pe cheltuiala lor drumul”, a explicat Gariel Pop, șef Serviciu Drumuri, scrie Libertatea.



Un bărbat din Iași pe nume Florin a împărtășit o întâmplare emoționantă pe un grup de Facebook. Acesta a văzut un om al străzii cum strângea gunoaie după oamenii de la metrou, în București. Individul respectiv făcea asta fără să ceară nimic în schimb. Ieșeanul i-a oferit bărbatului bani, iar acesta a acceptat ușor jenat gestul. „Acum o săptămână când eram în București stăteam și așteptam metroul, iar în față mea se petrecea o scenă mai puțin obișnuită. Acest om pe care mulți dintre noi îl ocolim sau îl judecăm trece pe lângă mulțimea care era pe peron, se apleacă și ia în mână 3 gunoaie de pe jos și merge și le bagă în coș iar după intră în metrou. Mi-a fost rușine, poate trebuia să fac eu acest gest. Pentru mine a fost o lecție. Am fost surprins că nu a cerșit chiar dacă era lângă mine. Iar când am scos niște bani din buzunar, a plecat capul și mi-a mulțumit. Dragii mei, personal am fost impresionat de acest gest, deoarece poate nici unul din noi nu am face acest lucru. Haideți să nu mai judecăm după aspect sau aparențe. Haideți să fim mai buni și să apreciem oamenii care merită apreciați. Împreună putem schimbă o lume!”, a scris el, potrivit Cancan. Alice Dawson, în vârstă de 31 de ani, susţine că este Benjamin Button din lumea reală. Femeia este convinsă că întinereşte de la o zi la alta, iar în adolescenţă părea un om mare. Alice povesteşte că lumea o confundă des cu o adolescentă, deşi este mama a doi copii. Femeia din Essex, Marea Britanie, mărturiseşte că nu are un secret, ci doar este foarte atentă la ceea ce mănâncă şi acordă o atenţie deosebită pielii. “Cred că la mine funcţionează efectul Benjamin Button. Cred că în loc să îmbătrânesc, eu întineresc”, spune Alice. Mama recunoaşte că nu mănâncă prăjeli şi că foloseşte zilnic ulei de cocos pentru hidratarea tenului, scrie Stirile ProTv.



În minutul 20, atreakerul a alergat cu un steag înfășurat în jurul corpului. Femeia a dansat lasciv în fața unor fotbaliști rămași mască. Luați prin surprindere, stewarzii nu au intervenit, iar intrusul a părăsit terenul după aproximativ un minut. Acțiunea a fost regizată de nucleul dur al suporterilor din Rijnsburg, Hardcore, care sperau ca echipa să promoveze în acest sezon. Steagul cu care s-a acoperit voluptuoasa apariție aparținea galeriei gazdelor, iar femeia era vopsită pe fese în culorile grupării. 'Tânăra doamnă a ales să poarte cizme. Terenul era destul de alunecos. Sânii și fesele ei au fost vopsite în culorile noastre. Galben și negru”, au explicat cei din HRK, scrie Libertatea. Google Mars este instrumentul care îți permite să explorezi planeta Marte, fără a face o călătorie de 225 milioane de kilometri. Aplicația conține una dintre cele mai detaliate hărți ale planetei făcute vreodată, datorită datelor colectate de sateliții NASA și asamblate cu ajutorul oamenilor de știință NASA de la Universitatea de Stat din Arizona. Pe Google Mars, planeta nu este roșie. Dacă alegi harta înălțimii, suprafața planetară va avea culorile unui curcubeu de cratere și dealuri. Celelalte două opțiuni ale hărții îți permit să vezi mai în detaliu suprafața planetei, scrie Playtech.