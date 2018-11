​Faze tari: A făcut avere din îmbrăţişări. Kassandra Brown îşi taxează clienţii cu 100 $ dacă îi strânge la piept 90 de minute; Primul oraș din lume unde polițiștii zboară pe drone; Românul Strugurel Lingurar i-a revoltat pe irlandezi. Cum s-a filmat la volan, în Dublin. Castrat şi decapitat că a făcut sex cu soţia milionarului. O femeie de 50 de ani a născut cvadrupleți.

Kassandra Brown, în vârstă de 44 de ani, câştigă 2.170 de dolari pe lună pentru că îi mângâie şi consolează pe amărâţi. Asta da idee de afacere! Femeia din oraşul Boulder, statul american Colorado, a înfiinţat firma Cuddlist de îmbrăţişări profesioniste în 2016. La început abia dacă avea unul sau doi clienţi pe săptămână. Acum însă are program zilnic de îmbrăţişări şi tariful ei pentru 90 de minute a ajuns la 100 de dolari. Oricine are nevoie de o îmbrăţişare călduroasă, însă o primeşte foarte rar! La asta s-a gândit şi Kassandra Brown, de 44 de ani, din oraşul Boulder, statul Colorado. A înfiinţat compania Cuddlist în anul 2016, după ce a realizat cât de importantă este pentru psihicul uman îmbrăţişarea, scrie Click. Primul oraș din lume unde polițiștii zboară pe drone este Dubai. Oamenii legii au început deja antrenamentele de zbor și vor ajunge deasupra străzilor orașului, considerat unul din cele mai moderne din lume, peste doi ani. Dronele S3 2019, realizate de o companie din California, ar urma să îi ajute pe poliţişti să ajungă la locuri greu accesibile într-un timp mult mai scurt decât în prezent. În acest moment instruim două echipaje, dar numărul acestora va creşte semnificativ”, a spus Khalid Nasser Alrazooqi, reprezentant al Poliţiei Dubai. Dronele care pot susține greutatea unui adult sunt realizate de compania Hoversurf, care a anunţat că poate livra, în primă fază, 30 sau 40 de unităţi, scrie Libertatea. Un român stabilit în Irlanda a făcut LIVE pe Facebook în timp ce se afla la volanul mașinii, în Dublin. Bărbatul a filmat și sticlele cu alcool din mașină, iar la un moment dat, a fost surprins și momentul în care i s-a făcut rău și a vărsat. Strugurel Lingurar este urmărit de peste 60.000 de persoane, pe rețelele sociale. Bărbatul a devenit celebru, după ce a promis, într-o înregistrare LIVE, că-și va incendia mașina dacă filmarea sa va fi distribuită de peste 40.000 de ori, scrie Dublin Live citat de Stirile ProTv. În cea mai nouă postare a sa, Strugurel își salută urmăritorii și își etalează numeroasele sticle de gin din mașină, în timp ce conducea. La un moment dat, bărbatului de 29 de ani i se face rău și varsă „în direct, pe Facebook”.Crimă îngrozitoare în San Jose dos Pinhais, Brazilia! Fotbalistul de 24 de ani Daniel Correa Freitas a fost invitat la o petrecere organizată de Allana Brittes (18 ani), fiica unui bogătaş, dar a ajuns în pat cu mama fetei, Cristiana. S-a pozat când era în pat cu stăpâna casei şi a postat poza pe Instagram adăugându-i comentariul: „Sunt pe cale să fac sex cu Cristiana Brittes”. Apoi a fost dat dispărut. Cadavrul lui a fost găsit în pădure câteva zile mai târziu. Milionarul Edison Brittes a recunoscut crima. Bogătaşul a explicat că „a văzut negru în faţa ochilor când a realizat că fotbalistul i-a pus ceva în băutura soţiei lui cu care era însurat de 20 de ani şi apoi a profitat de ea”. În imaginile de pe Internet se vede clar că mama Allanei doarme, în timp ce Freitas se pozează lângă ea, scrie Click. O femeie de 50 de ani a născut, luna trecută, cvadrupleți, devenind astfel cea mai în vârstă mamă de cvadrupleți din Marea Britanie. Cei patru bebeluși, trei fetițe și un băiețel, s-au născut prin cezariană la 31 de săptămâni și au fost duși direct la terapie intensivă, dar se dezvoltă bine. Bebelușii au venit pe lume pe 26 octombrie, iar medicii i-au spus mamei, Tracey, că nu vor putea merge acasă până pe 2 ianuarie. „Abia aștept să îi duc acasă și să începem să creez o legătură cu micile mele bucurii”, a afirmat femeia pentru The Sun citat de Unica.