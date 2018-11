​Faze tari: Povestea tinerei arestate după ce i-au fost furate mai multe selfie-uri; Dialog savuros între un polițist și o șoferiță: „De ce nu purtați centura?”. „Pentru că mi-am pus silicoane. Nu se vede?”; Două mozaicuri obscene au fost descoperite în Turcia.

Un fotomodel din Uganda a rămas șocată să afle că este arestată în urma unui incident în care tot ea a fost victimă, relatează CNN. Judith Heard, în vârstă de 32 de ani, a fost șantajată de indivizi care i-au furat fotografii de tip selfie în care apărea dezbrăcată. I-au cerut tinerei 3000 de dolari iar când aceasta a refuzat, imaginile au ajuns pe internet. Incidentul s-a petrecut în 2013. Dar în acest an pozele cu ea goală au ajuns din nou să circule pe internet, potrivit Stirile ProTV.



Un polițist de la circulație a avut un dialog savuros cu o șoferiță care a fost prinsă în trafic fără centura de siguranță. Femeia a justificat că nu purta centura fiindcă a suferit recent un implant de silicoane. Lângă ea era un bărbat, care n-avea nici el centura. Dialog între un polițist, o șoferiță și el(pasager): "Bună ziua! De ce nu purtați centura de siguranță?" "Pentru că mi-am pus silicoane." "Și domnul de lângă dumneavoastră tot cu silicoane?", i-a spus polițistul potrivit Libertatea.



În timp ce se uşurau în toaletele publice din oraşul Antiochia ad Cragum, în urmă cu 1.800 de ani, localnicii se amuzau pe seama scenelor obscene aflate pe mozaicul de pe podea, conform descoperiri arheologilor. Mozaicul din secolul al-II-lea descoperit într-o latrină romană din Turcia prezintă scene obscene. Conform FoxNews, Narcis, personaj din motilogie, este prezentat uimit de falusul său, iar Genymade în timp ce o pasăre îi curăţă organele genitale. „Am fost uimiţi de descoperire. Chiar trebuie să înţelegi mitologia pentru a realiza astfel de imagini”, a declarat Michael Hoff, arheolog din cadrul Universităţii Lincoln din Nebraska. Cele două scene din mozaic sunt diferite de modul în care sunt de obicei înfăţişate cele două personaje. În mitologie, Zeus este deghizat sub forma unui vultur ce îl răpeşte pe Ganymade, scrie Descopera.



Spectacol în toată puterea cuvântului la festivalul anual al cofetarilor şi patiserilor britanici. Evenimentul care a avut loc săptămâna aceasta la Birmingham, Marea Britanie, a reuşit să îi facă pe mulţi să exclame de uimire. Pe lângă grotescul Gollum din filmul „Stăpânul Inelelor”, patiserii de la NEC Birmingham au mai expus tortul cu chipul rockerului Alice Cooper, în cea mai îngrozitoare variantă a sa. Nu au lipsit din peisaj nici Stan şi Bran, într-o variantă clasică, alb-negru de marţipan delicios. Un astfel de tort elaborat de cei mai cunoscuţi patiseri britanici poate costa între 150 şi 372 de lire sterline, în funcţie de gramaj şi de ingrediente, potrivit Click. Un piton de trei metri care s-a strecurat afară dintr-o toaletă l-a muşcat de penis pe un bărbat din Thailanda. ″Am simţit că ceva m-a muşcat de penis. Când am văzut şarpele, l-am prins instinctual cu mâinile ca să mă pot elibera’’, a povestit bărbatul care a necesitat cincisprezece copci. ″Ar fi trebuit să fiu mult mai atent. În urmă cu două luni am văzut şarpele în altă baie din casă, aşa că am folosit o altă toaletă. Însă nu am realizat că cele două ar putea fi conectate’’, a adăugat el. Echipele de intervenţie au capturat pitonul aflat în casă şi l-au eliberat în sălbăticie, a mai notat publicaţia thailandeză, potrivit Stirile ProTv.