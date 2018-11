Faze tari: Un autobuz din Ploiești a găzduit un spectacol de jazz; Taximetriştii sexy din New York, vedete în calendar; O femeie s-a plictisit să aștepte „bărbatul perfect” și s-a măritat cu ea însăși

Câțiva artiști din Ploiești au dat scena pe autobuz. Dornici să promoveze jazz-ul, au oferit un concert inedit printre călătorii care s-au transformat, fără să vrea, în spectatori de ocazie. Artiştii Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploieşti s-au instalat în autobuz şi au oferit un spectacol unic. Totul spre uimirea călătorilor, care, pe ritmuri de jazz, parcă au uitat de înghesuială. “Muzică te relaxează te odihneşte şi mai uiţi de toate. Mai uiţi puţin de probleme şi e ok, e bine.”, a spus o pasageră potrivit Stirile ProTv. Şi pentru că toate taxiurile din New York sunt galbene, şoferii au ţinut morţiş să îşi manifeste personalitatea în faţa aparatului de fotografiat. Unul dintre ei a venit de acasă cu ditamai pitonul birmanez de 18,2 kg şi lung de aproape patru metri. Alţii au făcut pe Superman agăţaţi de portiera maşinii, în timp ce burtoşii au insistat să facă topless în faţa fotografului pentru a-şi etala colăceii abdominali. Calendarul apare în fiecare an şi costă 14,99 dolari, scrie Click. O femeie s-a măritat cu ea însăși după ce s-a plictisit și s-a săturat să aștepte ca bărbatul perfect să apară în viața ei. Laura Mesi, în vârstă de 40 de ani, este un instructor de fitness din Italia. Femeia a făcut un pact cu ea însăși, promițând că, dacă nu se va mărita până va împlini 40 de ani, o va face cu ea însăși. Și exact asta a făcut. După 20 de ani de căutări, Laura a renunțat și a decis să se ducă pe sine la altar. Citeşte întreaga ştire: O femeie s-a plictisit să aștepte „bărbatul perfect” și s-a măritat cu ea însăși „Am spus prietenilor și familiei că dacă nu îmi găsesc sufletul pereche până la 40 de ani mă mărit cu mine”, a afirmat ea, potrivit Unica. Dale Leeks (34 de ani) a vrut să-i facă o farsă iubitei sale, Kelly Greaves (37 de ani), aşa că „a scos-o la vânzare“ pe eBay. Graţie descrierii amuzante şi numeroaselor oferte primite, anunţul a devenit în scurt timp viral. „Prietenă de vânzare. Porneşte bine, dar apoi tot apar văicăreli de care nu mai pot scăpa. Nu are avarii, dar prezintă unele semne de uzură şi se vede că a fost folosită. Dimineaţa este foarte temperamentală, apoi se mai calmează, dar aş minţi dacă aş spune că se linişteşte complet. Aştept oferte sau un schimb cu un model mai tânăr“, a scris bărbatul pe eBay. Anunţul a atras rapid atenţia şi în primele 24 de ore a fost vizualizat de 81.000 de internauţi, primind peste 100 de oferte, inclusiv una de peste 80.000 de euro, potrivit Adevarul.



Scena demnă de Cartea Recordurilor a avut loc în Essaouira. Iar dacă păstorul care păzea turma era liniştit, turiştilor era cât pe ce să le cadă aparatele de fotografiat din mână. Câteva behăitoare stăteau la 10 m deasupra solului şi se dădeau uţa pe crengile unui argan, un copac ale cărui fructe seamănă cu măslinele. Sărmanele ierbivore nu aveau unde să pască pentru că de jur împrejur iarba fusese pârjolită de soarele hain. Aşa că s-au suit în copac şi au început să mănânce fructele. În mod şocant, păstorul a aşteptat ca toată lumea să facă poze, apoi a început să strângă sâmburii scuipaţi de capre, scrie Click. Răzvan Ștefănescu, șoferul care a venit în România cu numere de înmatriculare ”M**E PSD” a renunțat la ele. Dar nu și la ideea de a protesta contra Guvernului. Acesta și-a pus alte numere de înmatriculare, care au și acestea un mesaj. Acum, bărbatul conduce o mașină care are plăcuțele ”DADY HOT”. El a publicat mai multe imagini pe Facebook cu noile numere ale mașinii sale. Răzvan spune că a scris ”dady” și nu ”daddy, cum este corect, pentru că nu poate folosi mai mult de șapte caractere într-un număr de înmatriculare, scrie Cancan.