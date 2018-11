Faze tari: Face o orgie sexuală cu 1.000 de persoane; Ce a păţit un american după ce şi-a cumpărat un autobuz românesc din Feteşti şi l-a transportat în New Jersey; Și-a lăsat soția pentru dădaca copiilor, în vârstă de 16 ani

Pearl Derriere, de 29 de ani, din Denver, SUA, şi-a pus în cap să intre în Cartea Recordurilor. Ea vrea să organizeze cea mai mare orgie sexuală din lume la care să participe 1.000 de persoane. Vechiul record s-a stabilit în 2014, în Japonia, când au participat 500 de persoane la un maraton sexual. Pearl spune că are iubit şi iubită şi, până la 21 de ani, a făcut sex cu 100 de parteneri. Apoi nu i-a mai numărat. Pentru orgia sexuală pe care o pune la cale a impus şi reguli: participanţii trebuie să vină cu prieteni şi să folosească prezervative. Încă nu s-a stabilit data când va avea loc maratonul sexual, scrie Click.



chile autobuze fabricate în România au devenit interesante pentru colecţionarii din Statele Unite ale Americii. Un american pe nume Al Barry a ţinut să îşi achiziţioneze un autobuz fabricat în anii '90 şi să îl ducă acasă. Toate formalităţile au durat 6 luni, însă se pare că aşteptarea şi peripeţiile prin care a trecut pentru asta au meritat. „L-am luat astăzi. Veşti bune şi veşti proaste. Vestea proastă: autobuzul a fost lovit şi fereastra a fost distrusă. Am ieşit din port şi după o oră, am ieşit de pe RTe 3, radiatorul exploda. Dar vestea bună a fost că acolo era un magazin, iar băieţii au reuşit să-l repare, aşa că am reuşit să mă întorc pe drum. Din păcate, a fost prea întuneric şi am fost epuizat. Dar este în sfârşit acasă, după o călătorie de 6 luni, care a început în Feteşti, România”, a scris Al Barry pe pagina de Facebook potrivit Unica Andy Telford, un bărbat de 44 de ani, și-a părăsit soția pentru o adolescentă de 16 ani, care lucra ca babysitter în casa familiei. După ce acesta s-a despărțit de soția sa, cu care avea un băiat de opt ani, individul i-a cerut femeii că își părăsească locuința. Samantha Marshall, în vârstă de 36 de ani și mama a trei copii, era căsătorită cu bărbatul de 44 de ani de doar 18 luni, când acesta a început să o înșele cu Beth, o adolescentă de 16 ani care lucra ca babysitter pentru cuplu, informează The Sun, citat de Stirile ProTv. Astfel de angajați există pe toate meridianele. Fiecare cu… Dorelul lui, cum s-ar spune! Imaginile au devenit virale pe internet. Conform Daily Mail, clipul a fost filmat anul trecut, în interiorul unui depozit care nu a putut fi identificat. Angajatul neatent a manevrat greșit stivuitorul și s-a trezit cu toate rafturile pline în cap. Alături de el se mai afla un coleg, care a fost prins și el sub dărâmături. Totul s-a petrecut după ce angajatul a atins un raft supra încărcat, acesta prăbușindu-se. Firește, toate celelalte rafturi aflate în apropiere au picat precum piesele de domino, scrie Cancan. Este vorba despre mormântul generalului Maximilian von Herff, activ în organizaţia SS, cunoscută şi ca Eşalonul de Protecţie al lui Adolf Hitler care, ulterior, a devenit o organizaţie nazistă sub conducerea lui Heinrich Himmler, personaj-cheie în genocidul împotriva evreilor. Von Herff a condus o perioadă biroul lui Himmler şi este îngropat la Cimitirul german de război în Cannock Chase, Staffordshire. Deşi mormântul generalului von Herff nu dezvăluie nimic despre rolul său în Holocaust, femeia care a descoperit coroana funerară s-a declarat oripilată, mai ales din cauza prezenţei unor sloganuri naziste, sub formă de rune Anglo-Saxone, care însoţeau coroana: „Data viitoare fraţilor, luptăm împreună”. „Am fost şocată să văd aşa ceva. Ştiu că neo-naziştii folosesc astfel de simboluri nordice. Pur şi simplu am fost uluită”, a declarat femeia, potrivit Descopera.