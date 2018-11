Faze tari: Ironii pe un site străin cu o poză trucată a Monumentului Unirii din Alba Iulia: „Un penis gigantic colorat în albastru“; Ce reguli neobișnuite are familia regală britanică de Crăciun; Reacţia unei fete de bani gata care spală la maşină pentru prima dată

Proaspăt inauguratul Monument al Marii Uniri de la Alba Iulia are parte de o mediatizare neobişnuită pe un site străin foarte popular. Administratorii platformei web 9gag.com au publicat o fotografie trucată a Monumentului Unirii de la Alba Iulia. Statuia este colorată în albastru pe părţile laterale, iar autorii articolului spun că "Facebook pare a avea la Alba Iulia un monument care i-a fost dedicat". Unul dintre internauţii care a comentat articolul spune că monumentul seamănă, mai degrabă, cu "un penis gigantic colorat în albastru", scrie Adevarul. Printre programele speciale de Crăciun se numără și meciul de fotbal pe care Prinții William și Harry îl joacă anual cu angajații de la Sandringham în ziua de Ajun, dar și vânătoarea, la care participă doar bărbații din familie, în a doua zi de Crăciun, femeilor fiindu-le interzis, deoarce acestea nu au voie să poarte arme în prezența Reginei. Un obicei ciudat însă, care datează de sute de ani, este cântăritul membrilor familiei înainte și după masa de Crăciun, pentru a ca aceștia să poată „măsura” cât de mult au mâncat, acesta fiind un semn că mâncarea le-a fost plac, scrie Click.



O fată de bani gata din Londra ai cărei părinţi sunt multi-milionari a recunoscut că nu a folosit niciodată o maşină de spălat, relatează The Sun. Yasmine, în vârstă de 19 ani, nu a făcut niciodată treburi casnice, astfel că nu a fost o surpriză când a admis că nu ştie să folosească maşina de spălat. Tânăra a reacțioant cu stupoare în fața unei mașini de spălat haine întrebând dacă o capsulă cu detergent lichid trebuie să fie pusă în sertarul pentru detergent, scrie Stirile ProTv. Ikechukwu Nwosu a venit vineri acasă cu un sicriu, în care susținea că e cadavrul fratelui mort în 2016. Rudele au avut ceva bănuieli că e ceva în neregulă. Nu e prima dată când oamenii veni la o înmormântare în Nigeria au un șoc. El a chemat toate rudele în orașul Nnewi, din statul Anambra, din Nigeria, chiar dacă nu primise acordul familiei să organizeze acum înmormântarea. El a adus un coșciug, în care susținea că e trupul fratelui, care ar fi fost ținut într-un frigider la o morgă. O soră mai mică a celor doi bărbați a avut curiozitatea de a deschide sicriul. Ce a văzut acolo a șoocat-o. Nu era trupul fratelui ei, ci un manechin de lemn, scrie Libertatea.



Întrebări, nu glumă! Poliţia Locală Brăila organizează în aceste zile un concurs pentru angajarea unei femei de serviciu. Toate bune şi frumoase, până la modul de desfăşurare. Concursul nu are o probă practică, ci doar o probă scrisă şi un interviu. Pentru a avea şanse să ocupe postul, candidatele trebuie să aibă cunoştinţe juridice. Pentru a trece de proba scrisă, candidatele au avut de învăţat nu mai puţin de cinci legi şi un ordin de ministru, bibliografia pentru postul de îngrijitor fiind comparabilă cu cea de la concursurile organizate pentru persoane cu studii juridice superioare, scrie Click.