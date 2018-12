Faze tari: Adevărul din spatele imaginii cu avionul din Emiratele Arabe acoperit cu diamante; Huawei va avea telefonul cu 48 de megapixeli și ecran impresionant; Călătoriile în spaţiu nu afectează o parte importantă a sistemului imunitar uman

Ecosistemul produselor „smart” are din această lună un nou membru. Producătroul austriac de articole realizate din denim şi nu numai, Levi's, a intrat într-un parteneriat cu gigantul tech Google pentru a realizat un obiect vestimentar inetligent, care se conectează la telefonul tău şi te atenţioneză atunci când uremează să-l uiţi pe undeva. Noua funcţie de pe jachetă se numeşte „Always Together” şi este destinată mai ales persoanelor care, în general, nu au atât de multă grijă de lucrurile lor. Obiectul vestimentar se conectează la smartphone prin Bluetooth şi îl avertizează pe purtător atunci când se îndepărtează prea mult de telefonul său printr-o notificare push. De asemenea, senzorul Always Together este amplasat la încheietura jachetei şi se aprinde de fiecare dată când îţi laşi telefonul pe masă, de exemplu, şi te îndepărtezi prea mult de el, scrie Adevărul