Faze tari: Român oprit de poliţie pentru că mergea noaptea cu un televizor în braţe. Reacţia lui; Bărbatul ăsta trăieşte luni de zile numai cu aer şi lumină; Un adolescent virgin a câștigat un bilet la un festival de sex folosind cardul tatălui său

Un bărbat de 30 de ani originar din România a fost reţinut de poliţia din Rimini. Potrivit altarimini.it, omul mergea noaptea pe bulevardul Regina Margherita din Rimini cu un televizor de mari dimensiuni în braţe. Mai multe persoane care l-au văzut au sunat la poliţie. La vederea agenţilor, bărbatul a încercat să ascundă televizorul în arbuştii de pe marginea străzii şi să scape de rucsacul din spate. Poliţiştii l-au dus la secţie, iar în rucsac au găsit diverse şurubelniţe şi alte unelte folosite pentru spargeri, scrie Stirile ProTv. Khai Ho, un bărbat de 38 de ani din Marea Britanie, susţine că trăieşte luni de zile numai cu aer şi lumină. Tânărul, care lucrează ca şofer pe o maşină ce livrează pizza, zice că supravieţuieşte foarte bine numai cu 100 de calorii pe săptămână. Când era copil, Khai refuza adesea mâncarea mamei, fiindcă nu a fost atras niciodată de alimente. În prezent, el este un bărbat sănătos de 82 de kilograme. În ultimii patru ani, acesta a adoptat o formă de meditaţie hindusă care i-ar permite să renunţe la mâncare câte trei luni la rând, ronţăind doar mentă ca să înlăture “gustul amar” din gură, potrivit Click. Băiatul se numește Brian, are 16 ani și trăiește în New York. El a intrat într-un concurs care oferea bilete gratis către "Insula Sexului", în Caraibe. Organizatorii concursului spun că mama lui Brian a fost furioasă când a aflat ce a făcut băiatul, dar tatăl lui i-a dat permisiunea să meargă la evenimentul care promite sex nelimitat și începe miercuri pe o insulă secretă, potrivit Daily Mail. Luna trecută organizatorii maratonului sexual au scos la concurs un bilet „de aur” – cu toate cheltuielile plătite. Cei interesați puteau câștiga dacă achiziționau diverse produsele de pe site-ul lor, scrie Libertatea.



Lucio Ballesteros nu s-a uitat la bani când a comandat proiectul farfuriei zburătoare pe care a construit-o pe proprietatea lui din Montoedo, Spania. Nava a costat 100.000 de euro şi a început lucrările încă din 2007, după ce a obţinut autorizaţia de construcţie. Ciudăţenia are 20 de metri diametrul şi cântăreşte 1.200 de kilograme. Şi asta pentru că arhitectul a recomandat folosirea plăcilor aluminiu îmbinate între ele cu un adeziv puternic pe bază de metacrilat de metil, scrie Click.



Acum 4,6 miliarde de ani, Sistemul nostru Solar era un disc de gaz şi praf ce înconjura steaua nou-născută. În primele stadii de formare, discul protoplanetar nu avea trăsături distincte (era omogen), dar la scurt timp, regiuni din acesta au început să coaguleze în grămezi de materie - viitoarele planete. Pe măsură ce adunau materie în călătoria în jurul Soarelui, creşteau şi începeau să „sape şanţuri” în discul protoplanetar. Cu timpul, discul de gaz şi praf a dispărut, lăsând în loc planetele pe care le cunoaştem astăzi, sateliţii, asteroizii şi cometele, scrie Science Daily citat de Descopera.