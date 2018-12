​Faze tari: ​Un bărbat și-a mirosit soșetele murdare timp de mai multe zile și a ajuns la spital; Un politist a fost prins in timp ce se satisfacea intr-un tren, dar cu oricum, ci la clasa I; Mai multe tinere la bustul gol, deghizate în figura emblematică a Franței, în fața operei din Paris

Un bărbat și-a mirosit în fiecare zi șosetele murdare și a dezvoltat o infecție la plămâni din cauza căreia a ajuns de urgență la spital. El avea o obișnuință foarte ciudată de a-și miroși ciorapii murdari, lucru care i-a cauzat o infecție severă la plămâni. Potrivit mirror.co.uk, el a fost spitalizat în China, în localitatea unde el trăiește. Făcea acest gest de fiecare dată când se întorcea de la muncă, iar infecția a provenit din cauza unei bacterii pe care el o avea în ciorapi. Medicii au stabilit faptul că infecția a fost cauzată de obișnuința sa de-și mirosi propriile șosete murdare în care se afla o bacterie care i-a afectat plămânii, scrie Click. Pare o gluma, insa nu este. Un ofiter de politie risca o posibila concediere dupa ce a fost prins in timp ce se satisfacea sexual intr-un tren. Terry Malka a fost prins de personalul trenului cu mana pe organele genitale, incercand sa ascunda acest lucru cu ajutorul spatarului scaunului. Dar a esuat in a ascunde acest act sexual privat si a fost prins, astfel ca la urmatoarea statie a fost dat jos din tren si arestat. Instanta de Judecata a fost informata ca un angajat al caii ferate a vazut acest act intre statiile Three Bridges si Gatwick Airport, din vestul Sussex-ului, in jurul orei 11:00 pm, scrie Ciao. Mai multe tinere la bustul gol, deghizate în Marianne, figura emblematică a Franţei, au protestat în faţa Operei din Paris. Imaginile au facut rapid înconjurul lumii.Peste 33.500 de protestatari ai miscării „Vestele galbene” au ieşit în stradă sâmbătă, în Franţa, pentru a cincea săptămână consecutiv. La Paris, pe bulevardul Champs-Elysées au avut loc mai multe altercaţii violente, iar forţele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea, relatează Le Figaro, citat de Cancan. Îi place la nebunie Crăciunul! Pensionara Sylvia Pope este fericită să-şi vadă casa împodobită cu globuri. Ea a muncit 4 luni neîntrerupt să-şi pună ornamentele de Crăciun pe tavan. Are 2.000 de globuri. Bunica Sylvia Pope, de 76 de ani, din Swansea, Ţara Galilor, a cheltuit 15.000 de lire sterline (77.759 de lei) numai pe globuri. Pensionara a început să adune impresionanta ei colecţie de ornamente de Crăciun în urmă cu 19 ani. De atunci şi până acum, a ţinut evidenţa strictă a costurilor, ca să se poată mândri cu valoarea lor impresionantă. Având atât de multe globuri, are nevoie de foarte mult timp ca să-şi împodobească întreaga cameră. Îi place să le atârne de tavan, ca să le poată expune pe toate, scrie Click. Anunțul privind descoperirea a fost făcut, sâmbătă, de Ministerul Antichităților din Egipt. Oficialii anunță că mormântul îi aparține unui preot pe nume Wahtye și datează din timpul celei de-a V-a dinastii egiptene care a domnit între anii 2500 și 2300 î.e.n. Mormântul este diferit de tot ce s-a descoperit până acum datorită foarte bunei conservări, a culorilor uimitoare păstrate pe picturile dinăuntru și a sculpturilor intacte descoperite aici, scrie Libertatea.