Faze tari: Cum îi ajută Minecraft pe elevii din România să învețe programare; Un grup de medici au dezvăluit că James Bond suferă de alcoolism sever; Cometa Crăciunului va trece pe lângă Pământ duminică seară.

n urma unei analize minuţioase a celor 24 de filme din seria "James Bond", realizată de un grup de medici neozeelandezi, s-a fost descoperit că agentul 007 suferă de alcoolism cronic. Conform analizei, serviciile secrete britanice, MI6, ar trebui să îi ofere ajutor specializat, scrie The Telegraph. "Există dovezi puternice şi consistente că James Bond suferă de alcoolism cronic, fiind la nivelul «sever» al spectrului acestei tulburări", conform studiului realizat de cercetătorii de la Universitatea din Otago, publicat în Medical Journal of Australia. Pe tot parcursul celor 24 de filme din seria "James Bond", agentul 007 a consumat 109 băuturi, în medie, 4,5 în fiecare peliculă, scrie Descoperă.ro

Cometa Crăciunului, de culoare verde, care orbitează planeta Jupiter și Soarele, va trece pe lângă Pământ duminică seară. De asemenea, se apropie de Terra la cea mai mică distanță înregistrată timp de secole la rând. Cometa trece pe lângă Pământ o dată la 5,4 ani, scrie The New York Times. De această data se va situa la o distanță de 7,1 milioane mile de Terra. Cu alte cuvinte, de 30 de ori mai departe decât Luna, explică NASA. Cometa are și un nume științific - 46P/Wirtanen, după omul de știință Carl Wirtanen, cel care a descoperit-o în anul 1948. Corpul ceresc are o nuanță verzuie și o mișcare neobișnuită pentru un o cometă. Asta pentru că este formată mai ales din gaz, a explicat Tony Farnham, cercetător al Universității din Maryland: „Are un nucleu solid de un kilometru în mijloc, iar gazul o înconjoară pe sute de mii de mile împrejur”, scrie Digi24