Faze tari: Tămâie înlocuită cu marijuana. Preotul și enoriașii au ajuns la spital; A dansat în pielea goală la bara din autobuz; Un preot din Iași, acuzat de soție că a fost prins cu amanta. Ce a urmat

Preotul și câțiva enoriași ai unei mici biserici din Chieti, un oraș situat în centrul Italiei, au ajuns la spital după slujba de duminică. Cu toții erau într-un stadiu evident de confuzie. Rezultatul examenelor medicale i-a lăsat mască pe pacienți, pe medici, dar și pe jurnaliștii care au făcut publică povestea: cu toții au fost intoxicați cu marijuana. Deși pare greu de crezut, ei au fost drogați fără să știe. Starea lor de sănătate este bună, însă tinerii sunt căutați acum în tot orașul și vor da explicații în fața Carabinierilor atunci când vor fi găsiți, scrie Digi24. Scene sexy şi şocante în autobuzul 352 din Sydney, Australia! O tânără s-a urcat în staţia Cleveland St. din Chippendale şi s-a dezbrăcat în pielea goală Între staţiile Marrickville şi Bondi Jonction ea a dansat în fundul gol sub privirile şocate ale călătorilor. Ea riscă o amendă usturătoare pentru expunere indecentă în public. „Coboară! Eşti o neruşinată! Sunt şi copii în autobuzul ăsta aşa că nu este cazul!”, au strigat călătorii de pe cursa 352. Conform postului de televiziune 7 News, câteva cluburi de striptease din Sydney şi-au exprimat intenţia de a o angaja pe tânăra dezinvoltă, scrie Click.



Preotul de 29 de ani, paroh la Cilibiu, comuna Golăieşti, este acuzat că are o relaţie de mai mult timp cu o învăţătoare care predă la aceeaşi şcoală unde predă şi el religia. Preoteasa a sunat inclusiv la pompieri ca să deschidă uşa apartamentului, unde i-a prins pe cei doi împreună iar preotul a blocat accesul în locuință. Femeia s-a plâns că a fost şi bătută de către preot în parcarea unui supermarket, dar nu a depus plângere la poliţie. Actele divorţului au fost semnate luna aceasta. Preotul a fost îndepărtat din funcţia administrativă pe care o deţinea şi s-a început o cercetare disciplinară împotriva sa, scrie Stirile ProTv.



Un studiu realizat recent a dezvăluit faptul că dacă toți paianjenii de pe pământ s-ar aduna și ar face o echipă, ar putea ucide toți oamenii în doar 12 luni. În acest moment, paianjenii se hrănescu doar cu insecte, iar tarantulele mai periculoase pot devora în câteva minute păsări și alte animale mai mici precum șoareci și șopârle. Specialiștii au descoperit faptul că pe toată planeta, paianjenii consumă în general între 440.9 și 881.8 milioane de tone de mâncare într-un an, scrie Click. Un taximetrist din Marea Britanie a avut parte de o experiență îngrozitoare, care va avea repercursiuni asupra pasiunii sale pentru condus. O pasageră l-a atacat și l-a înjunghiat în față cu tocul de la pantoful stiletto. Femeia și prietenele ei l-au atacat pe bărbat după ce acesta le-a zis să coboare din mașină fiindcă unei cliente, aflate în stare de ebrietate, i s-a făcut rău în mașină.Șoferul a fost atacat și și-a pierdut globul ocular, motiv pentru care nu va mai putea să conducă, scrie Cancan.