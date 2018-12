Faze tari: Şi-a luat crocodil ca să-i apere casa de hoţi; Pățania unui hoț beat care plecase să fure bere. A rămas agățat în gard, timp de 1 oră; Un iPhone ce rezistă la apă a salvat viaţa a opt persoane

De ani buni, Nathip nu îşi mai încuia uşa locuinţei. Nici un hoţ nu are curajul să intre pentru că dincolo de uşă îl aşteaptă nişte fălci fioroase. Nathip creşte de 20 de ani un crocodil care a ajuns la peste doi metri lungime şi 200 de kilograme. Cât e ziua de lungă, crocodilul stă ascuns sub pat, sub masă sau sub servantă şi leneveşte. Nu reacţionează decât atunci când Kanathip Nathip, de 53 de ani, îl strigă sau îl mângâie, scrie Click. Nu pleca băut la furat. Aceasta este lecţia cu care s-a ales un belgian. Bărbatul a încercat să sustragă o navetă de bere din curtea unui magazin - și asta de două ori în aceeaşi noapte. De fiecare dată, planurile i-au fost date peste cap de gardul cu ţepuşe în care a rămas blocat. O cameră de supraveghere a surprins tentativa de furt. Bărbatul a luat o navetă încărcată cu bere şi a tras-o aproape de gard, în ideea că o poate trage după el. Numai că nu a reuşit să coboare nici cu mâinile goale. A rămas prins cu un pantof în ţepuşele gardului, scrie Stirile ProTv. Rachel Neal a mers în vacanţă în Japonia alături de iubitul său şi alţi şapte prieteni. Ei au închiriat o barcă pentru a merge pe coasta din Okinawa. Vremea nefavorabilă a creat valuri foarte mari, iar barca a fost inundată, fapt ce în scurt timp a dus la scufundarea ei. Rachel îşi ţinea telefonul său şi pe cel al iubitului ei într-o pungă impermeabilă. Înainte de a sări din barcă a luat punga în viteză. iPhone-ul său, însă, a rezistat şi a putut să îl folosească pentru a chema echipajele de salvare. Nu este clar despre ce model de iPhone este vorba, scrie Descopera.

Mai multe participante transgender și femei ce fac parte din populații indigene se întrec în cadrul unei ediții istorice a concursului de frumusețe Miss Universe 2018 ce se desfășoară în Thailanda. Acesta este cazul și Angelei Ponce, care anul acesta a devenit prima concurentă transgender din istoria de 66 ani a renumitului concurs de frumusețe, relatează Reuters. Ea a crescut urmărind competiția la televizor și a visat mereu să își reprezinte țara la un moment dat, scrie Unica.



Un braconier american este obligat să se uite la desene animate pe perioada detenţiei. David Berry Jr. a fost prins împreună cu tatăl şi cei doi fraţi ai săi în timp ce vâna animale noaptea. Un tribunal din Lauwrence County, statul Missouri, SUA, a decis ca braconierul să fie obligat de gardieni să vizioneze filmul de animaţie Bambi lunar pentru a nu mai repeta fapta. Conform anchetatorilor, familia Berry a ucis sute de căprioare de-a lungul a mai mulţi ani însă nu au fost prinşi decât recent, scrie Click.