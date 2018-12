Faze tari: A încercat să plătească la un McDonald’s cu o pungă de marijuana; Melodia cu care un blogger a depășit-o pe Ariana Grande în topurile din Marea Britanie; O nouă metodă de utilizare a prezervativului face furori pe Internet

Un tânăr din Florida a încercat să plătească la un McDonald’s cu o pungă de marijuana, relatează NBCNews, citat de Stirile ProTv. Poliția din Florida a relatat că tânărul de 23 de ani, Anthony Andrew Gallagher, a încercat să achite comanda la un drive-thru McDonald’s cu o pungă de marijuana. Angajatul de la fast-food a refuzat să ia punga și a anunțat poliția. Clientul s-a întors ulterior la McDonald’s, nu se știe exact de ce, și a fost arestat pentru posesie de marijuana și pentru că condus sub influența ei.Tinerii se filmează în timp de trag pe nas un prezervativ pe care, ulterior îl scot gură. Deși activitatea a apărut prima dată în 2013, se pare că a revenit și are din ce în ce mai mulți adepți dispuși să recurgă la un astfel de gest. Gestul nu este deloc unul plăcut, iar multora le vine rău în momentul în care încearcă să facă acest lucru. Medicii însă avertizează că există pericolul distrugerii căptușelii interioare a nasului, contactării unei infecții sau sufocarea, dacă prezervativul se blochează în gât, scrie Cancan. Muzicianul britanic Brian May, fost membru al formaţiei Queen, va lansa primul său single solo din ultimii 20 de an pentru a celebra o reuşită istorică a NASA, informează lefigaro.fr. Evenimentul va avea loc în prima zi a anului 2019. Muzicianul va lansa melodia în onoarea sondei spaţiale New Horizons, care, pe 1 ianuarie 2019, va survola Ultima Thule, obiectul cosmic din centura Kuiper, aflat la o distanţă de aproximativ 1,6 miliarde de kilometri dincolo de orbita lui Pluto, scrie Descopera. Primul loc ocupat în topul muzical din Marea Britanie în perioada Crăciunului declanşează multe pasiuni în rândul publicului şi a companiilor mass-media britanice, stimulează vânzările de discuri şi reprezintă o performanţă la care râvnesc mulţi muzicieni de prestigiu. LadBaby, supranumit “tăticul blogger”, al cărui nume real este Mark Hyde, a ocupat primul loc în topul muzical britanic de Crăciun cu single-ul “We Built This City... on Sausage Rolls”, o versiune insolită a cântecului “We Built This City”, căruia el i-a adăugat versuri care vorbesc despre cârnaţi în foitaj, un foarte popular preparat gastronomic din Marea Britanie, scrie Stirile ProTv. Recordul mondial la cele mai multe luminiţe într-un brad artificial a fost obţinut de Parcul Universal Studios din Japonia. Pomul din acest parc tematic din Osaka a fost împodobit cu 580.806 luminiţe. Parcul a depăşit propriul record, adăugând peste 10.000 de luminiţe faţă de cele 570.546 de anul trecut. Acelaşi parc japonez a obţinut, în fiecare an, recordul mondial de cele mai multe luminiţe într-un brad artificial din 2011, scrie Click.