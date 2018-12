Faze tari: A câştigat un premiu uriaş la loto, dar nu a găsit biletul. Unde îl ascunsese; Ce a pățit un român la vamă, când a vrut să intre cu bolidul în țară; Ce mesaj au postat locatarii unui bloc din Iași supărați pe preot, înainte de Crăciun, la avizier

Andrew Clark executa lucrări de construcţie şi finisaje, pe cont propriu. Și, zi de zi, se duce la lucru cu o dubiță... Însa, timp de şase săptămâni, a condus fără să ştie că are un bilet câştigător la loto, în suportul parasolarului, cel din partea de sus a parbrizului. Acolo îşi ţinea biletele de loterie, pe care le cumpăra din când în când, dar nu prea le verifica, pentru că nu-şi făcea iluzii că ar putea avea noroc, scrie Stirile ProTv. Un român, care a încercat să intre în țară cu un bolid de lux la punctul de frontieră de la Moravița, a rămas fără mașină, automobilul fiind declarat furat în țara din care a fost cumpărată de român. Deși a venit în țară să aibă sărbători liniștite alături de familie, românul a rămas fără bolid, după ce la controlul de rutină făcut la punctul de Trecere a Frontierei de la Moravița, în noaptea de sâmbătă spre duminică, oamenii legii au observat că seria de pe caroseria mașinii era modificată. După ce au făcut mai multe verificări, oamenii legii au constat că mașina, un BMW X6, era declarată furată în Portugalia, citeaza Libertatea. Este sfârșit de an și, conform tradițiilor creștine, mulți dintre români se pregătesc să îi primească în casă pe preoți. Credincioșii spun că o casă ”sfințită” păstrează energii pozitive, iar dacă primești preotul în casă îți va merge foarte bine în viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat. Respectivii au afișat chiar la avizierul blocului un mesaj pe care orice preot care intră în bloc să îl poată citi imediat și să se conformeze. Mesajul este, pur și simplu, demn de a fi scos în evidență, scrie Cancan. Spiritul Crăciunului a cuprins ţara întreagă, iar colindele răsună la fiecare colţ de stradă. De doi ani, Andrei merge din casă în casă, alături de ceata sa de colindători. S-au cunoscut la Biserica Tălpălari din Iaşi, iar acum fac echipă. Andrei: “Prin asta noi vestim naşterea, nu mergem să facem impresie artistică sau să strângem bani. Pe afişul pe care l-am pus am scris că nu primim bani, aşa că suntem răsplătiţi cu mere, colaci, nuci.”, scrie Stirile ProTv. Supraveghetorii Parcului Natural Apuseni au surprins, în cadrul activităţilor de monitorizare a faunei, un urs foarte curios. Ursul se arată interesat de camera video amplasată într-o poiană unde sunt prezente des animale sălbatice. Ursul brun este cel mai impresionant animal sălbatic din zona montană a României. Are o blană deasă, mult apreciată, cu două rânduri de peri, spicul şi puful. Deşi culoarea de bază este cea brun-cafenie, variaţiile sunt deosebit de mari, de la urşi roşcaţi la cei aproape negri, scrie Adevarul.