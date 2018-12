Faze tari: Unul dintre cele mai frumoase momente cu Toma Caragiu: ''Cum să împodobeşti bradul de Crăciun''; Tehnologia care-ți spune că ar trebui să-ți faci duș pentru că miroși urât; Cum arată fata care nu s-a mai tuns de 10 ani.

Ați împodobit deja bradul şi vă bucuraţi de cadourile pe care Moş Crăciun vi le-a pus sub el. Cum împodobea, însă, bradul marele Toma Caragiu? Mai jos aveţi unul dintre scheciurile de aur ale lui Toma Caragiu legate de tehnica "împodobirii bradului": "Moliftul", spre exemplu, "se cumpară la coadă şi se scutură în tramvai", scrie Descoperă.ro Există oameni și oameni: unii fac duș zilnic, alții așteaptă să li se spună că ar trebui să se spele. Ei bine, pe viitor, tehnologia ar putea adulmeca că ceva nu este în regulă și să-ți spună să faci un duș pentru că emani un odor neplăcut. Arm, producător britanic de cipuri, lucrează la o nouă generație de cipuri dotate cu inteligență artificială, iar un proiecte este legat de emanații urât mirositoare. Practic, britanicii vor ca un cip să învețe să „miroasă” ca să-ți zică dacă ai nevoie să-ți faci un duș. Acum, nu o să-ți implantezi cipuri în piele sau să-ți duci smartphone-ul la subraț ca să vezi cum e situația. Ideea e că cipurile acestea vor deveni atât de mici, încât ar putea fi încorporate în haine, iar inteligența artificială ar monitoriza transpirația și mirosul emanat apoi să-ți dea de veste că poate ar fi cazul să faci ceva, scrie Playtech O fată de 16 ani din India, pe nume Nilanshi Patel, a intrat recent în Cartea Recordurilor pentru cel mai lung păr din lume la un adolescent. Poreclită de prieteni Rapunzel, precum celebrul personaj Disney, tânăra spune că nu s-a mai tuns de la vârsta de 6 ani. ”Am avut o tunsoare proastă, foarte proastă. Și atunci m-am decis să nu mă mai tund deloc. Iar asta am făcut-o când aveam 6 ani”, a spus Nilanshi într-un interviu pentru Cartea Recordurilor, scrie Știrile Protv Colind unic în țară, "Leroilea" este cântat în ajun de Crăciun, până după miezul nopții, de două cete bărbătești - profesioniști și amatori - din care face parte inclusiv primarul comunei. În trecut, colindul a luat locul I la "Cântarea României", iar acum a fost înscris în patrimoniul mondial UNESCO. Transmis prin viu grai din generație în generație încă din paleolitic, după cum susțin etnografii, „Leroilea”, colind care are în centru tema căsătoriei, este cântat și acum de grupuri de colindători din zona unde își are originea. Printre cei care merg din casă în casă și sunt răsplătiți cu turte, vin și chiar bani se află și primarul comunei, Ionel Iordache, fondator al Ansamblului Folcloric „Răzeșii”, scrie Libertatea Un nou studiu arată că în orice zonă de pe glob jumătate din precipitaţiile anuale au loc, în medie, în doar 12 zile. În cadrul analizei specialiştii au utilizat datele privind precipitaţiile zilnice din 185 de regiuni de pe glob, ce au avut loc între 1999 şi 2014. Conform ScienceMag, perioada de 16 ani a fost suficientă pentru a înregistra variaţiile anuale ale precipitaţiilor provocate de fenomene precum El Nino sau alte cicluri climatice pe termen scurt, scrie Descoperă.ro