Faze tari: Cel mai ciudat spion din istorie; Nokia 9 va avea număr record de camere și va arăta cam așa; Imaginea spectaculoasă publicată de NASA

Nokia 9 va avea un număr record de camere foto, după cum s-a anunțat până acum, dar încă sunt multe neclarități despre designul și specificațiile tehnice. Noi imagini arată că viitorul telefon al celor de la HMD Global chiar va avea cinci camere. Știi deja cât de ciudat sau de interesant (depinde de gusturi) va arăta Nokia 9, anunțat anul acesta. Mulți se așteptau ca HMD Global să-l lanseze pe piață încă de la sfârșitul acestui an, dar va trebui să aștepți 2019, scrie Playtech

​Fotograful Cătălin Urdoi (34 de ani), ale cărui imagini au ajuns de-a lungul timpului şi în prestigioasa revistă National Geographic, a reuşit să surprindă cadre geniale, de această dată la un festival de iarnă din Bucovina. Fotograful sucevean Cătălin Urdoi a realizat o serie de imagini deosebite care ne arată încă o dată ce tradiţii frumoase are România şi că ele sunt păstrate cu sfinţenie în unele colţuri ale ţării. Evenimentul care a oferit cadrele minunate, intitulat Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă, s-a desfăşurat în a doua zi de Crăciun la Putna, scrie Adevărul

Facebook are o mulțime de efecte negative asupra sănătății mentale a utilizatorilor, iar renunțarea la rețeaua socială ar putea fi cel mai bun lucru pe care oamenii îl pot face. Poate că majoritatea dintre noi nu vom renunța brusc la rețeaua socială, ca o formă de protest împotriva lui Zuckerberg, dar sunt alții care o fac. Jeff Johnson din New Jersey, de exemplu, a renunțat la Facebook și va reveni în februarie, într-o mișcare cu hashtagul ”FacebookFreeJanuary.” Acesta îi îndrumă și pe alții să facă la fel, în speranța că Facebook va schimba ceva. ”Trebuie să existe consecințe de care celor de la Facebook să le pese”, spune Johnson. Are și dreptate, dacă ne referim la advertiseri. Oamenii vor cifre și dacă apar scăderi ale numerelor de utilizatori lunari, pot apărea presiuni din partea celor care au putere de decizie, scrie Playtech