Faze tari: Reacția unei femei transsexual după ce un vânzător i s-a adresat cu „domnule”; Sydney a greșit mesajul de Anul Nou. Ce au proiectat pe Harbour Bridge; Pasagerii unui TGV au ratat petrecerea de Revelion, din cauza mai multor vaci.

Un transsexual a avut o ieșire extrem de nervoasă după ce angajatul unui magazin din Albuquerque, Statele Unite, i s-a adresat cu „domnule”, în loc de „doamnă”. Un alt client al magazinului a filmat momentul în care femeia transsexual se dezlănțuie și începe să țipe și să lovească mobilierul. Angajatul încearcă să-l liniștească și își cere scuze, dar fără succes. Totul s-a terminat când femeia transsexual a ieșit din magazin înjurând și amenințând că va defăima afacerea, scrie Stirile ProTv. "Happy New Year 2018!" este mesajul proiectat în noaptea dintre ani pe Harbour Bridge (Podul Portului) din Sydney, în timpul spectacolului la care au fost lansate 8,5 tone de artificii și la care au asistat aproximativ un million de oameni. Imaginea cu mesajul greșit a fost postată pe rețelele sociale de unii dintre cei care au asistat la spectacolul în aer liber de Revelion din Sydney, care a fost văzut de aproximativ un milliard de oameni din întreaga lume. Ziarului Sydney Morning Herald din prima zi a noului an a titrat: 'Oh, nu, este 2018 din nou', scrie Libertatea.



Dezinvoltă cum o ştim, Charlotte a salutat mulţimea, în timp ce George, sfios, s-a simţit uşurat odată ce a scăpat de baia de mulţime. Fotografii au reuşit, însă, să surprindă şi-un moment delicios, oferit de Prinţesa Charlotte. Mai serioasă ca oricând, la ieşirea din capelă, Charlotte s-a adresat fotografilor şi le-a spus că nu sunt invitaţi la petrecerea de botez de după ceremonia religioasă. ”Voi nu veniţi”, poate fi auzită Charlotte spunând în timp ce-şi ţinea tatăl de mână la părăsirea bisericii, potrivit Ok magazine. Un TGV care a plecat din orășelul francez Mulhouse și care trebuia să ajungă, luni seara, la Paris, la ora 20.30, a lovit o cireadă de vaci. Ca urmare a incidentului, pasagerii au ajuns la petrecerea de Revelion cu 3 ore întârziere. Accidentul a avut loc cu o oră înainte de sosirea la destinaţie şi pasagerii au trebuit să aştepte sosirea unui alt tren care să-i preia, potrivit Stirile ProTv.



Cea mai cunoscută poză cu Pământul a fost realizată din pură întâmplare! În timp ce pe planeta noastră se sărbătorea ajunul Crăciunului, în 1968, trei astronauți americani erau protagoniștii unui moment istoric pentru explorarea spațiului cosmic. Frank Borman, William Anders și Jim Lovell au fost primii oameni care au survolat orbita Lunii, în cadrul misiunii Apollo 8. Misiunea nu ar fi trebuit inițial să aibă vreo legătură cu Pământul, iar astronauții aveau sarcina de a fotografia și documenta suprafața Lunii, pe parcursul a șase zile, scrie Ciao.