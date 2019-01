Faze tari: A fost inventat rucsacul în care poţi să te ascunzi; Un pasager a pus o gazelă vie la bagajul de cală de la avion; Cum a ajuns un cioban din România să fie chemat în instanță de patroana unui club erotic din Germania. „Nota de plată” era de aproape 1.500 de euro!

O firmă japoneză a creat „dulapul excursionistului”, un rucsac atât de mare, încât poate să încapă conţinutul unui dulap întreg în interiorul său. Chiar şi o persoană adultă poate să se ascundă în acest rucsac uriaş, care măsoară 100 cm, lungime, 68 cm lăţime şi are un volum de 180 de litri. Bretelele sunt suficient de rezistente pentru a susţine greutatea maximă ce poate fi introdusă în rucsac, potrivit Click. Situaţie inedită pe aeroportul din Tripoli, unde pe banda de bagaje a apărut o mică gazelă cu corpul băgat într-un sac. Imaginile, publicate prima dată de Libya Observer, au fost preluate apoi de presa internaţională. Pe banda de bagaje a aeroportului Mitiga din Tripoli a apărut, printre valize, şi o mică gazelă cu corpul şi picioarele băgate într-un sac legat cu sfoară. Conform ziariştilor libieni, animalul ar fi fost transportat într-un zbor intern care venea de la Ghat, oraş la graniţa cu Algeria, potrivit Stirile ProTv. Patroana unui club erotic BDSM din Bavaria a căutat un an întreg un client din România care nu i-a achitat nota de plată, 1451,80 de euro. Femeia avea numele bărbatului şi îl văzuse într-o imagine live pe telefon, pe Whatsapp, atunci când bărbatul făcuse programarea. Pentru că bărbatul nu a mai mers în club, patroana acestuia a început să-l caute. A descoperit pe internet că numele pe care îl avea era al unui cioban român care făcea afaceri cu o asociaţie de crescători de ovine din Bavaria. A mers la asociaţie, apoi la consulatul român de la Munchen şi cu un ordin de la instanţă a obţinut adresa de acasă din România a ciobanului, potrivit Libertatea. După ce experimentul gemenelor modificate genetic a alarmat comunitatea științifică și nu numai, cercetătorul principal din spatele acestuia a dispărut. Doar că acum a fost găsit. Cercetătorii Jiankui He, de la China’s Southern University of Science and Technology și Michael Deem, fizician la Rice University, au implantat embrioni modificați genetic în femeile din care i-au extras. Pentru una din femei, implantarea a avut succes, aceasta dând naștere gemenelor Lulu și Nana, primii oameni cu un genom alterat clinic, potrivit Playtech.



Toate pisicile, fie că sunt mici sau mari, au limba aspră, acoperită de mici cârlige, care le permite să se cureţe în profunzime. Acest aspect este important pentru felinele ocupate care petrec mult timp în savană pentru a vâna antilope sau chiar pentru cele din apartament ce vânează insecte mici. Chiar şi albinele au propria lor metodă de curăţare. Guillermo Amador, cercetător din cadrul Institutului Max Planck afirmă că albinele „se curăţă în timp ce zboară”. Curăţatul în aer, explică el, permite albinelor să-şi îndepărteze tot polenul acumulat pe corp. „Toate utilizează aceeaşi rutină, nefiind schimbată în funcţie de cât de murdare sunt”, a declarat Amador potrivit Descopera.