Faze tari: Cum a reușit un englez să lase o țară întreagă fără internet; Record: cel mai lung dans subacvatic a durat 3,28 minute; Noii câini-roboţi care îţi pot livra prânzul chiar pe birou.

Hackerul Daniel Kaye, în vârstă de 30 de ani, a compromis compania de telecomunicații Lonestar în 2016, iar aceasta a pierdut zeci de milioane de dolari în urma atacurilor. Mai mult decât atât, internetul a picat nu numai pentru clienții companiei vizate, ci și pentru orice utilizator aflat în țara africană. Hackerul a fost plătit cu 10.000 de dolari pe lună de un angajat al companiei rivale de telecomunicații, Cellcom, să lanseze atacuri care ar fi determinat întreruperi ale serviciilor Lonestar și implict, migrarea clienților către concurență. Hackerul a fost prins în 2017, când se întorcea dintr-o vacanță și condamnat la 32 de luni de arest, potrivit Libertatea. Marina Kazankova (37 de ani) şi partenerul ei de dans Dimitri Malaşenko (34 de ani, din Ucraina) au intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce au dansat cu o singură respiraţie timp de 3 minute şi 28 de secunde. Cei doi s-au ajutat de o coardă prinsă în cel mai adânc bazin pentru scufundări, aflat în Padova Italia. Piscina Y-40 e cunoscută ca fiind cea mai adâncă din lume şi e folosită de scufundătorii profesionişti, potrivit Click. Compania Continental a făcut echipă cu ANYbotics pentru a combina mobilitatea unui robot cu patru picioare, asemănător cu câinele-robot al companiei Boston Dynamics, cu un vehicul autonom. Rezultatul, prezentat într-o demonstraţie la Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, seamănă cu un scenariu desprins parcă dintr-un SF. Conceptul este unul neobişnuit: un vehicul autonom ajunge la o adresă şi scoate unul sau mai mulţi câini-roboţi, numiţi ANYmals, pentru a completa livrarea. În timpul unei demonstraţii, roboţii au urcat scările şi chiar au sunat la o uşă, potrivit Futurism citat de Descopera. A fost revelionul, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în campusul Universității Dunărea de Jos din Galați. Tinerii din Republica Moldova care învață la noi au sărbătorit trecerea în noul an pe rit vechi. Și nu a fost o petrecere oarecare; cei care au participat s-au costumat în personaje cunoscute din filme. Așa că Darth Vader, Superman și Wonder Woman au dansat până în zori pe muzică populară. Darth Vader: „Din păcate eu nu ştiu pe unde am să beau. Dar o să găsim noi o cale. Probabil inventăm ceva pe parcurs, scrie Stirile ProTv.



Incidentul a avut loc vineri și a uimit comunitatea locală. Văduva, în vârstă de 90 de ani, nu s-a pierdut nicio clipă cu firea și a acționat neașteptat. Ea a început să țipe cât a putut de tare, iar hoțul s-a speriat și a fugit, potrivit napoli.repubblica.it. Apoi, bătrâna și-a notat numărul de înmatriculare al mașinii bărbatului și a sunat la poliție cu ajutorul unui trecător. Autoritățile au acționat imediat și individul a fost prins la puțin timp după tentativa de jaf, citează Libertatea.